De rotura en rotura: Algeciras sufre ocho averías en el abastecimiento de agua en menos de un mes que han afectado a más de 30 calles

Algeciras registra un inicio de año especialmente complicado en lo que respecta al suministro de agua potable, con un total de ocho averías registradas desde el 4 de enero que han afectado a una treintena de calles en distintos barrios de la ciudad. La última, este mismo domingo en la red de fibrocemento de 150 mm de la calle Venus, junto al hospital Punta de Europa. Estas averías coinciden con el tren de borrascas que ha encadenado todo el Campo de Gibraltar en ese mismo periodo de tiempo.

Según los datos oficiales ofrecidos por la Empresa Municipal de Aguas de Algeciras (Emalgesa), las incidencias se han producido en puntos muy diversos. El 4 de enero, una avería afectó a las calles Barbo, Velero, parte de la urbanización Nuevo San García y zonas de la calle Betel. El 17 de enero se registraron problemas en la avenida Europa y también en la calle Cuatro Vientos, dejando sin agua a la urbanización Las Lomas de San Bernabé, la Villa Vieja, el Saladillo, Pescadores y Campo de Golf. El 22 de enero se rompió una tubería de fibrocemento de 80 mm en la calle Almería, afectando también a la calle Tenerife. El 24 de enero se produjo un corte puntual en la Avenida de Francia, pero en este caso debido a obras de reurbanización.

La situación se agravó durante los últimos días de enero. El 28 de enero, la calle Trainera quedó temporalmente sin suministro por una rotura en la conducción FC-250 mm. Entre el 30 y el 31 de enero, la red de la calle Paco de Lucía sufrió dos averías consecutivas, interrumpiendo el servicio también en las calles José de Espronceda, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez y la zona de La Juliana. Finalmente, el 1 de febrero se produjo otra avería en la calle Venus, afectando a Titán, Mercurio, Ganímedes y media calle de Venus.

En total, ocho incidencias han afectado directa o indirectamente a más de 30 calles de la ciudad en menos de un mes, generando molestias y dificultades a los vecinos de distintos barrios. Desde Emalgesa se ha informado que todas las reparaciones están en marcha y que se trabaja con todos los medios disponibles para restablecer el suministro lo antes posible. La empresa recuerda que el Centro de Atención al Cliente (CAC) permanece activo 24 horas para emergencias, a través del teléfono 900 810 132.

El Ayuntamiento de Algeciras, a través de Emalgesa, asegura que estas actuaciones son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de la red de abastecimiento, aunque reconocen el impacto que genera la frecuencia de los cortes en la vida cotidiana de los ciudadanos.