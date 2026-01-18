Dos averías en la red de abastecimiento provocan cortes de agua de hasta 14 horas en varias zonas de Algeciras

Dos averías registradas este sábado en la red de abastecimiento de agua provocaron interrupciones del suministro en distintas zonas de Algeciras durante 14 horas. Según informó la empresa municipal Emalgesa, las averías fueron reparadas a las 23:00.

La primera incidencia se localizó en la avenida Europa, lo que obligó a suspender el suministro en la Urbanización Las Lomas de San Bernabé, con la posibilidad de afectar también a alguna calle colindante. De forma paralela, se produjo una segunda avería en la calle Cuatro Vientos, que dejó sin agua a toda la zona de la Villa Vieja, así como al entorno del ambulatorio del Saladillo, Pescadores y el Campo de Golf.

Inicialmente, la previsión era restablecer el servicio en torno a las 20:00. No obstante, Emalgesa informó a última hora de la tarde de que los trabajos estaban resultando especialmente complejos, debido a la necesidad de acceder a las conducciones afectadas sorteando otras infraestructuras existentes en la zona, como canalizaciones de gas, electricidad, internet y telefonía. Esta circunstancia obligó a extremar las precauciones y prolongó el tiempo de reparación.

Mientras que en Las Lomas de San Bernabé se mantuvo la previsión de recuperación del suministro alrededor de las 20:00, en las zonas afectadas por la avería de la calle Cuatro Vientos el restablecimiento se retrasó hasta aproximadamente las 23:00.

A esa hora, Emalgesa confirmó que el suministro de agua había quedado completamente restablecido en todas las zonas afectadas. La empresa municipal lamentó las molestias ocasionadas a los vecinos y recordó que mantiene operativo el teléfono del Centro de Atención al Cliente para averías las 24 horas, en el número 900 810 132.