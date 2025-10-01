Simulacro de emergencia en Algeciras: helicóptero se estrella contra el parking del puerto con 12 personas a bordo

El helipuerto de Algeciras ha llevado a cabo este miércoles un simulacro de emergencia aeronáutica con el objetivo de evaluar los procedicimientos de actuación establecidos en su plan de autoprotección, analizar su eficacia y comprobar el grado de coordinación entre los distintos colectivos que intervienen en la asistencia a un accidente aéreo.

El plan de autoprotección, presente en todos los aeropuertos y helipuertos de la red Aena, tiene como objetivo minimizar las consecuencias de una emergencia, proteger vidas y bienes, y recuperar la operatividad de las instalaciones en el menor tiempo posible. Durante el simulacro, se evaluaron los tiempos de reacción y la integración de todos los medios participantes para optimizar su coordinación.

En el ejercicio participaron tanto el personal de Aena y de las compañías que operan en la infraestructura algecireña —como Hélity, Trablisa y los servicios de mantenimiento y seguridad privada— como medios externos involucrados en el plan de autoprotección: Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno, Cecem 112, 061, Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), Policía Portuaria, Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Servicio Médico DKV y Cruz Roja.

Escenario del simulacro: colisión en pleno aterrizaje

El simulacro recreó el accidente de una aeronave que cubría la ruta Ceuta-Algeciras con 10 pasajeros y 2 tripulantes a bordo. Durante el aterrizaje, el aparato sufrió un fallo inesperado y colisionó contra la cubierta del aparcamiento del puerto, en una zona próxima al área de aproximación y despegue del helipuerto.

En ese momento, el personal del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) del helipuerto, ubicado junto al lugar del accidente, detectó la situación, mientras que el Centro de Operaciones (CEOPS) activó el plan de autoprotección y alertó al 112. El balance simulado del accidente fue de tres heridos graves (dos pasajeros y un tripulante) y nueve leves (ocho pasajeros y un tripulante), que serían evacuados a centros hospitalarios.

Activación del protocolo de emergencia

Tras el impacto, el helipuerto declaró la fase de Emergencia General del Plan de Autoprotección. Inicialmente, los medios del helipuerto asumieron los puestos de mando principal y avanzado, cediendo posteriormente la dirección a los responsables de la Autoridad Portuaria. Por primera vez, el Centro de Coordinación Operativa Integrado se trasladó al nuevo edificio del Centro de Coordinación de Procesos y Protección Portuaria, dotado de tecnología de última generación y ubicado junto al helipuerto.

Además, se pusieron a disposición todos los recursos humanos y materiales del helipuerto, activando el protocolo de atención a víctimas y familiares y habilitando una sala específica para ellos.

El plan de autoprotección del helipuerto de Algeciras se actualiza mediante la realización de simulacros generales bianuales como el de este miércoles, que permiten evaluar de manera continua la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia.