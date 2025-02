"La sentencia nos la envía mi padre Paco de Lucía desde el cielo"

Este martes 25 de febrero, día en el que se cumplieron 11 años de la muerte de Paco de Lucía en Cancún, la Audiencia Provincial de Madrid emitió una sentencia única que va mucho más allá de conceder al maestro de la guitarra de Algeciras la autoría completa de 37 obras musicales que, sin ser consciente de ello, compartía hasta ahora al cincuenta por ciento con el hombre que pasaba sus genialidades a una partitura. El dictamen abre la puerta a que cientos de compositores reclamen su autoría de piezas que, por un método implantado en un sistema que discutía, tenían que compartir con los meros transcriptores de sus notas. "La sentencia nos la ha enviado él desde el cielo, lo tengo clarísimo", afirma Lucía Sánchez, hija de Paco de Lucía, pero también abogada y experta en derechos de autor, que lleva un caso que ella misma abrió hace ya quince años.

"Mi padre no lo sabía, él se dedicaba a lo suyo y yo me puse a estudiar y cuando se lo dije se quedó blanco, no daba crédito", recuerda Lucía Sánchez, quien poco antes había descubierto que su padre era oficialmente coautor de Entre dos aguas. "Esa obra es mía", le dijo. A continuación llamaron al entonces director de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista, que confirmó que el nombre de Paco no era el único que figuraba como autor de la rumba flamenca.

"Estamos celebrándolo", dice a preguntas de Europa Sur Lucía Sánchez, quien no oculta su "alegría" y la de toda la familia del genio por una sentencia "maravillosa" que sienta un "precedente" para el futuro de la los derechos de autor en España. "Está muy bien redactada, muy bien explicada, muy clara, es digna de ser leída", manifiesta la abogada, que no oculta que le hace "doble ilusión". Primero, como es lógico, porque hace justicia con su padre como compositor. Segundo, porque acaba con una injusticia sistémica de la industrial musical, un "uso habitual" que nadie discutía quizás porque nadie se planteaba si quiera del abuso que ocultaba. Ahora es importante, entiende, que la sentencia se conozca y se explore "incluso a nivel académico".

Desde que empezó el proceso judicial, son "muchos autores" los que se han dirigido a Lucía Sánchez para interesarse por su caso, para saber si podían también recuperar la autoría completa de sus obras como lo ha hecho, once años después de morir, el hombre que fabricó con sus manos la mundialmente conocida Entre dos aguas.

Sentencia

La sentencia de la Sección 32 de la Audiencia Provincial de Madrid respalda casi punto por punto la resolución dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, que en abril de 2023 subrayó también casi al completo la reclamación promovida por los herederos del guitarrista contra el productor José Torregrosa, quien figuraba como coautor en los temas.

La sentencia condena a la viuda y las dos hijas de Torregrosa (fallecido en 2005) a devolver las cantidades percibidas indebidamente a la viuda y los cinco hijos de Paco de Lucía desde que las canciones fueron registradas, con el interés legal correspondiente. Según la decisión judicial, tendrán que indemnizarles además con 10.000 euros por daño moral.

En el documento se explica que "Francisco Sánchez Gómez, conocido por su nombre artístico Paco de Lucía (Algeciras 1947-Cancún 2014), fue un músico autodidacta que desempeñó un papel fundamental en el desarrollo y la difusión de la música flamenca en el ámbito mundial. Aunque tenía una capacidad innata para la creación e interpretación musical, que supo evolucionar con el paso del tiempo, Paco de Lucía no sabía escribir música. Carecía de conocimientos técnico musicales para realizar las partituras (lo cual era habitual en el género flamenco)". El genio de Algeciras, "componía a partir de improvisaciones con su guitarra, sobre las que iba trabajando tras recoger el sonido con un aparato de cassette para grabación y reproducción del mismo". "A modo de ejemplo, así se narraba, a propósito de una de las obras más representativas y de más éxito mundial, titulada “Entre dos aguas”, en el correo electrónico redactado en julio de 2012 por D. Carlos Rebato, guitarrista que colaboró con Paco de Lucía; y lo explicó, además, en el acto del juicio el perito musicólogo D. Faustino Núñez, que señaló que eso es lo que aparece asimismo en la diversa bibliografía publicada sobre este artista", continúa.

Paco de Lucía conoció a Torregrosa al ser éste entonces el director de producción musical de la casa discográfica Philips, donde se grabaron los primeros discos del algecireño. "Como en aquella época era obligatorio reflejar en una partitura musical las obras musicales para poder registrarlas en la SGAE y el Sr. Torregrosa también era músico profesional (pianista y compositor de algunas obras), se ofreció a transcribir las partituras y a efectuar el registro de las obras en la SGAE". Pero, además de eso, "también se incluyó como coautor en las fichas correspondientes de esa entidad de gestión". En ellas aparecen ambos compartiendo los derechos de autor, generalmente al 50%, "en lo que atañe a las treinta y seis obras musicales objeto de litigio, que datan de los años sesenta y de principios de los setenta del siglo XX".

La demanda la presentaron los herederos de Paco de Lucía el 19 de julio de 2018. Pedían que se declarara al genio "único autor, correspondiéndole el 100% de la titularidad" de 36 obras musicales, además de que se declarara la nulidad de la inscripción en el Registro de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y se declarara vulnerado el derecho moral de la leyenda de la guitarra. La Audiencia considera que Torregrosa cometió "un abuso de confianza hacia el verdadero creador y autor de las obras".

Paco de Lucía es, ya oficialmente, el único autor de estas 36 obras: Gitanos Trianeros, El Tajo, Jerezana, Llanto A Cádiz, Punta Umbría, Recuerdo a Patiño, Viva la Unión, En la Caleta, Llora la Seguiriya, Abril en Sevilla, Al Conquero, Que viene el coco, El Vito, Fuente Nueva, Plazuela, Rumba improvisada, Serranía de Málaga, Temas del Pueblo, Barrio dela Viña, Canastera, Cuando canta el gallo, De madrugá, Doblan campanas, Punta del Faro, Farolillo de Feria, Farruca de Lucía, Tientos del Mentidero, Percusión flamenca, La Guitarra Flamenca y Orquesta de Paco de Lucía, Fuente y caudal, Los pinares, Plaza de San Juan, Reflejo de Luna, Solera, Aires choqueros, Cepa andaluza y la mítica Entre dos aguas.