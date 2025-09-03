Sara Rubio, Lalo Navarro y Juan Perea reciben el reconocimiento como empresarios del año en Algeciras

Juan Perea, uno de los premiados, lleva 39 años al frente de la boutique Pirámide, en la calle Emilio Castelar.

El Ayuntamiento de Algeciras ha acordado conceder la distinción de Empresarios del Año 2024 a los algecireños Sara Rubio Triviño, José Eladio Navarro Cantudo (Lalo Navarro) y Juan Perea Postigo, en reconocimiento a sus trayectorias y aportaciones al tejido económico y social de la ciudad.

El acto de entrega tendrá lugar el próximo martes 23 de septiembre a las 12:00 en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en el marco de un evento institucional.

Trayectorias reconocidas

Sara Rubio abrió en 2017 el pub Frida, uno de los referentes del ocio nocturno en la calle Trafalgar. Este año ha sumado un nuevo proyecto con la apertura de una clínica estética, actividad que compagina con su labor profesional en el Servicio Andaluz de Salud. Además, ha sido una de las personas más activas en el impulso de la celebración del Orgullo Especial en Algeciras.

Lalo Navarro es empresario y diseñador, y está al frente de la firma Mare Rotulación SL. Conocido en la ciudad por su creatividad en el mundo del diseño gráfico y la rotulación, es considerado uno de los exponentes más destacados de este sector en Algeciras.

Por su parte, Juan Perea lleva 39 años al frente de la boutique Pirámide, en la calle Emilio Castelar, donde ha desarrollado la marca Guan Perea. Su estilo y creaciones han logrado trascender el ámbito local y hoy se pueden encontrar en distintos puntos de la geografía nacional.