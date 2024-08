Santa María del Saladillo encabeza la resurreción de la feligresía en la barriada de Algeciras

Algeciras/La barriada de El Saladillo es una de las más peculiares de Algeciras. Cuenta con una población muy variada en etnias, pero también en religiones. En este contexto hay una de ellas, la católica, que está resurgiendo gracias al impulso en los últimos años que ha recibido su parroquia, la de Santa María del Saladillo.

El principal responsable de esta situación se llama Miguel Ángel Ventura, un sacerdote joven que tomó las riendas del templo en 2022 y que viene realizando una fuerte apuesta para revivir a los fieles de una de las barriadas más numerosas de toda la ciudad.

"Hablamos de una feligresía de 35.000 personas, eso es mucha gente, cada una de su padre y de su madre, con una comunidad islámica con tres mezquitas, otra evangélica con dos o tres iglesias del culto, y una parroquia que estaba muerta", relata Ventura, malagueño de nacimiento pero formado religiosamente en Toledo.

Después de recibir el encargo del obispo de Cádiz de abandonar Chiclana y desembarcar en El Saladillo, el sacerdote buscó información por Internet lo cual, sumado a sus visitas al templo antes de llegada, empezaron a conformar el proyecto a desarrollar. "Veía el panorama y pensaba en lo que había que hacer", destaca el sacerdote, que lejos de rehuir el reto, lo asume con ganas: "si llegara a una parroquia que estuviera todo hecho, me agobiaría".

Basta con dar un paseo por la templo para apreciar a simple vista una apariencia 'a nuevo'. Tanto por los colores como por el diseño del altar, presidido por Santa María del Saladillo, patrona de la barriada, ataviada con corona y estelas. Esta imagen se encontraba guardada y fue el actual párroco quien la rescató del olvido. Antes, era una antigua virgen destinada a representar a la Palma la que encabezaba la imaginería del templo haciendo las veces de la advocación del mismo. No fue el único cambio, sino que también se sumó una Victoria que, al igual que la titular, se encontraba almacenada y que también fue restaurada.

El párroco de El Saladillo, frente a la renovada Victoria de la parroquia / Erasmo Fenoy

La vuelta de Santa María del Saladillo, con el breve impás de su restauración, supuso un impulso para los fieles, ya que permitió a Miguel Ángel Ventura iniciar su proceso de evangelización. "No es cuestión de tener la parroquia llena de santos, sino de darle sentido a lo que tienes", expresa el sacerdote, que apostó por sacar a la calle el culto que se rinde en el interior del templo.

La primera ocasión tuvo lugar en septiembre del 2023, cuando realizaron una procesión para ganar el jubileo de la Virgen de la Palma, llevando hasta el centro de la ciudad a Santa María del Saladillo. "Marcó un antes y un después en la parroquia", asevera el cura, que recuerda con emoción el recorrido, acompañados por los fieles y la banda.

Este año, el 21 de septiembre, la patrona del barrio volverá a reunirse con sus fieles, aunque buscará expandir la fe cristiana más allá de sus límites, llegando a la vecina barriada de Pescadores, después de que Ventura contactara con su homólogo. "Se ve la festividad del Carmen con mucha gente, pero la realidad pastoral de la parroquia es distinta", expresa. Acompañados con música de la banda del Rocío de Málaga, esperan disfrutan de una importante jornada que incluirá una petalá en su camino de vuelta, en una de las pocas calles estrechas del Saladillo.

La salida volverá a ser en septiembre ya que, entiende Ventura, "es más factible inaugurar el mes en Algeciras con una procesión de gloria y diciembre -cuando celebran la fiesta de la parroquia- dedicarlo más al culto interno o a un rosario por las calles", para así favorecer la participación antes de la llegada del frío.

Altar de la iglesia de Santa María del Saladillo / Erasmo Fenoy

Evangelizar

A ojos de Miguel Ángel Ventura, las procesiones no deben convertirse en un fin en sí mismas, sino que deben mantenerse como un vehículo para alcanzar el objetivo que tiene marcado: evangelizar. "Una parroquia no está viva porque tenga procesiones, porque una procesión es una manifestación pública de una fe y esa fe tienes que vivirla en el corazón de la iglesia", cuenta.

"No solo es salir a la calle por salir, sino por qué sales, por eso me gusta rezar en las procesiones", expresa el sacerdote, que acostumbra a parar los cortejos para proclamar oraciones megáfono en mano. A su modo de ver, es importante que los andaluces valoren la religiosidad popular para acercar a las imágenes a los feligreses y a aquellos que pueden llegar a serlo. "La última procesión que salimos, los balcones y ventanas estaban llenos, pero la gente no baja, es curiosísimo", expresa sobre los vecinos de El Saladillo.

Santa María del Saladillo, en la procesión hasta la Plaza Alta de septiembre de 2023 / Jorge del Águila

Revitalizando el barrio

No todo son procesiones. Como parte del proceso de revitalización llevado a cabo por el párroco de El Saladillo, se encuentran actividades de todo tipo. Desde convivencias a verbenas, pasando por varios grupos de apostolados, rifas e, incluso, un festival benéfico que celebrarán el 14 de septiembre para recaudar fondos para la parroquia.

Uno de los siguientes pasos previstos es constituir una asociación parroquial que no tenga como meta constituirse en hermandad, sino que les permita mayor margen de movimiento en sus cultos y actividades.

Todas estas actividades atraen a la barriada a vecinos de otros puntos de la ciudad y ayudan, a ojos del sacerdote, a cambiar la imagen de un barrio con un fuerte estigma que ha visto con sus propios ojos. "La primera vez que íbamos a salir en procesión, en una reunión con los capataces les dije que íbamos a pasar por una calle polémica del barrio, ellos son de aquí y me dijeron 'no, padre, por ahí no podemos pasar' y les dije 'por ahí vamos a pasar, porque hay que pasar por todo el barrio', y pasamos y no pasó nada".