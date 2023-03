La semilla cofrade echa raíces en el Saladillo

Las mejores situaciones, deseos y realidades pocas veces, por no decir ninguna, ocurren en el lugar perfecto, en el momento exacto y a la hora más oportuna. En la mayoría de las ocasiones, todo ello aparece de un modo espontáneo, como una señal y ahí, desde ese preciso instante, poco más se puede hacer que sumar, crecer y en especial, creer. La parroquia del Saladillo se ha convertido durante los últimos meses en el epicentro de muchísimas cosas, todas ellas buenas, alrededor de una feligresía cada vez más numerosa y activa en la barriada, implicada en un agenda inagotable y exquisita de celebraciones, solemnidades y convivencia. Lo que supone todo un paso al frente en apostar por las buenas noticias para la conocida barriada.

La palanca y motor de muchas de estas cuestiones podría señalar hacia un claro origen, ya que todo comienza a surgir desde el pasado mes de septiembre, precisamente con la llegada de Miguel Ángel Ventura Naranjo como nuevo párroco. Sin duda, su desembarco desencadena toda una tormenta de acciones, iniciativas, propuestas, celebraciones y planes que permiten exponencialmente atraer, animar e impulsar una feligresía y barriada que cada vez se siente más cerca de una parroquia en plena ebullición y llena de vida. Algo que se hace notar, en el sentido más literal de la palabra, con sólo pasar unos minutos. Ya que con un sistema de cuerdas y poleas (aún algo rudimentario pero eficaz), se ha recuperado después de muchas años la llamada al inicio de la eucaristía con sones de campana. Toda una señal palpable.

Malagueño de origen y septentrional de formación religiosa, Miguel Ángel Ventura aterrizó con una idea clara y una energía desbordante para promover la consagración de la parroquia a la imagen de Nuestra Señora del Saladillo, cuya restauración impulsó el mismo; el pasado febrero ya se pudo contemplar el gran resultado en su regreso para presidir el altar mayor de la iglesia. La breve intervención de restauración pasó por las manos del algecireño Enrique Salvo.

“La parroquia ha cambiado por completo, en parte, gracias al proyecto de Nuestra Señora del Saladillo. Se respiran cosas diferentes, existe una gran ilusión y estamos consiguiendo dar enormes pasos para atraer y acercar con muchas ideas al barrio, y lograr así que participe en la vida de la comunidad”, explica el joven sacerdote. “La parroquia contaba con esta imagen [de Escuela Levantina realizada a finales del siglo XVIII en madera tallada y policromada, de tamaño académico]. Y desde el primer momento supe que tenía que empezar a construir, mi idea de iglesia, alrededor de la Nuestra Señora del Saladillo; involucrar a todos en esta idea y en este proyecto. La Virgen tiene que convertirse en algo así como la ‘patrona del barrio’ y que los vecinos la sientan como algo suyo, innato a la personalidad de su barriada. Y por supuesto, nos tiene que impulsar y ayudar a crecer de muchas maneras”, matiza.

“Tenía una ventaja, con Nuestra Señora del Saladillo, ya existía un precedente. Los vecinos trajeron en andas y en procesión a la Virgen para la consagración de la parroquia en 1986, que fue un 8 de diciembre, Día de la Inmaculada, una fecha que puede convertirse en muy importante para nosotros. La Virgen volvería a salir en andas en 2011 por el 25 aniversario de la parroquia; algo que quise recuperar el pasado diciembre, concretamente el Día de la Inmaculada. Le dedicamos una novena a la Virgen, con un gran respaldo de la comunidad y pese a la mala previsión meteorológica, en el momento que teníamos previsto salir con un pequeño paso que preparamos nosotros mismos, pudimos hacerlo por las calles del barrio. Todo un hito, ya que la barriada no está acostumbrada a las manifestaciones públicas de fe”, sostiene.

Una idea que no se detendrá ahí, ya que trabajan por reunir todo lo necesario para procesionar, con un paso incluido, el próximo 8 de diciembre y convertirse en un referente devocional para el barrio. “Por supuesto, vamos a trabajar por sumar y creer, convertirlo en algo proprio y una tradición. Y ya puestos, ¿por qué no visitar la Iglesia Mayor de La Palma desde nuestra parroquia? El Año Jubilar del patronazgo es una efeméride perfecta para ello”, añade ilusionado Ventura.

Y es que todo lo que sea celebrar y solemnizar cuenta con un espacio muy importante en la parroquia del Saladillo; crear comunidad y acercar a grupos de personas es el fruto de todo ese trabajo.

“La celebración es un pilar fundamental en la parroquia y en nuestra forma de entender la fe. En la parroquia tenemos grupos de catequesis, formación, confirmación, celebramos todos los sacramentos e incluso tenemos un grupo de scouts que están completamente integrados en la parroquia y nos ayudan también en las labores de la misma”, explica el párroco. “En este tiempo hemos reformado la capilla del Santísimo, el salón de actos y preparado un altar principal para Nuestra Señora del Saladillo, además de la restauración de la Virgen y la corona, del Sagrario y muchos otros detalles. Todo con la colaboración de la feligresía y por supuesto, del cura [ríe]. Para involucrar y crear comunidad el primero que tiene que coger una brocha y ayudar soy yo. Como en eso, en todo”, sostiene.

Y es que la Parroquia del Saladillo es una de las más activas en el ámbito espiritual y de la celebración, ya que impulsa y acoge retiros en Cuaresma y otras etapas del calendario; celebración de novenas y triduos a diferentes Santos, el Santo Rosario, predicación y misa diaria, eucaristías de la Misericordia (cada segundo domingo del mes) y por supuesto, cada día 28 (especialmente en el mes de octubre), dedica una celebración muy especial a San Judas Tadeo, uno de los grandes motores devocionales de la parroquia.

“Tenemos que usar todas las herramientas que tenemos desde la fe y la devoción para hacer una iglesia y una parroquia viva en el Saladillo. Es lo que más se necesita y que todo lo que preparemos se sienta como propio”, explica el sacerdote, de quien resaltar su tradicional cuidado del rito eucarístico.

Destacar también el esmero y aspecto de todos los detalles del templo (banderas de tiempo litúrgico, escudos, altares, doseles, atuendos para las sagradas imágenes, etc.). Merece algo más que la pena contemplar, majestuosa en su altar, a Nuestra Señora del Saladillo, imponente; así como el exquisito San José que estos días puede verse en un altar especial o el Crucificado que ahora incrementa su devoción al estar a sólo unos centímetros de los fieles, a la entrada del templo.

Una vorágine de intensa actividad que no ha pasado desapercibida en muchos foros y que ha dejado un poso y una bella inquietud cofrade alrededor. La parroquia del Saladillo se encuentra a una distancia del centro más que óptima para soñar con una cofradía y no son pocos en el entorno a los que le gustaría que una talla de gran calidad, quizás un Jesús de la Sagrada Cena [con todo lo que ello representa] tomara forma e impulsases un proyecto fabuloso para el Saladillo. Una imagen que no solo en un futuro podría sumarse al elenco de la Semana Santa de Algeciras; ya que además, su concepto eucarístico, le permitiría, como ocurre en otras muchas ciudades, participar de manera muy activa en la celebración del Corpus Christi, entre otros muchos actos.

Es mucha la implicación de las personas de la barriada, y fuera de ella, que cada día suman más guarismos y certezas a la devoción popular de Nuestra Señora del Saladillo y a los muchos proyectos que están sobre la mesa (este reportaje sólo pasa a vuela pluma por algunos de ellos). Sin duda, toda una inspiración y motivación ante el posible nuevo motor devocional en Algeciras. Es imposible no acabar, después de tanto recorrido ,sin caer la imborrable premisa de San Francisco de Asís: “Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.