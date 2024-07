Un ex sacristán del Carmen de Algeciras denuncia represalias por un conflicto laboral de hace diez años

Algeciras/Emilio Carrasco Tovar, que fue sacristán y dependiente de la tienda de objetos religiosos de la parroquia del Carmen de Algeciras durante 32 años, ha denunciado en una carta abierta el veto que a su juicio ha sufrido en tres actos religiosos en la ciudad como represalia por un conflicto laboral de hace diez años.

Carrasco hace constar su "malestar" con la parroquia del Carmen y a Archicofradía Carmelitana, ambas de Algeciras. "Estando empleado en dicha parroquia, tuve un conflicto laboral y como trabajador ejercí mi derecho a reclamar. Fue por vía judicial, se esclarecieron todos los hechos y hubo una sentencia judicial a mi favor, por lo que el obispado de Cádiz y Ceuta tuvo que indemnizarme. Esto hace ya 10 años", recuerda. "Tras esta sentencia, por mi parte y sin rencor, incluso perdonando como nos enseña la Iglesia, seguí con mi vida normal, continuando con mi participación en la vida cofrade de esta ciudad, a través de varias agrupaciones, inclusive la Archicofradía Carmelitana, que además estaba al margen de cualquier discrepancia personal conmigo. Para mí la parroquia del Carmen siempre fue mi referente espiritual y mi segunda casa, incluso después del juicio. Se trataba de avanzar en positivo y no quedarnos en el rencor", continúa.

Pero este año, Carrasco afirma haberse llevado "dos desagradables sorpresas". "Por un lado, me vetaron como presentador de la que iba a ser Pregonera de la Palma 2024 en las Fiestas Patronales en honor de María Santísima de La Palma. También fue vetada mi participación en la procesión Magna del pasado mes de septiembre de 2023", se queja. "Dolido estuve y estoy, pero no dije nada, salvo expresar mi sorpresa y malestar a quien era oportuno. Agradezco, por otro lado, las muestras de apoyo que muchas personas y asociaciones que me hicieron llegar por diversos medios. Para mí ha sido un gran consuelo recibir este apoyo, que demuestra amistad y aprecio hacia mí", dice.

El cofrade asegura que también se vetó su participación en la procesión de la Virgen del Carmen 2024, en la que tenía previsto salir portando la bandera carmelitana. "Soy hermano de dicha archicofradía desde hace más de 30 años y he colaborado siempre, de forma desinteresada, en cuanto me han pedido. Paramí era algo especial colaborar y participar en la archicofradía que llevo en mi corazón. Al habla con el hermano mayor, me dice que esto ha sido asunto del director espiritual que no es otro que el párroco titular de la iglesia del Carmen", manifiesta en referencia al reverendo padre Sante Zanetti.

"Es curioso que el actual párroco del Carmen se involucre en este acoso y derribo, puesto que él ni estaba aquí hace diez años ni era parte interesada. Sin embargo, desde que este párroco está aquí, unos 5 años, me habrá visto participar de la vida de hermandad en su parroquia, en la que siempre estoy dispuesto a echar una mano", relata. "Tras este nuevo varapalo hacia mi, sin justificación, salvo que le hayan influenciado desde ciertas personas del clero, que todavía me guardan rencor y no han sido capaces del perdón cristiano que tanto predican. Ni siquiera han sido capaces ponerse en contacto conmigo para hablar de cualquier asunto que crean que tengan pendiente conmigo".

"Incluso la hermandad se ha encogido de hombros ante el veto del párroco y director espiritual, que los ha amenazado con cesarlos a toda la junta de gobierno en caso de que yo saliera en la procesión del Carmen. Comprendo que se sientan coaccionados y, por eso, no se lo puedo tener en cuenta. Pido justicia en esta carta abierta, que es ya mi única vía para explicarme y defenderme, puesto que las puertas de la iglesia católica de Algeciras se me han cerrado, concluye.