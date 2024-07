Miles de personas arropan a la Virgen del Carmen en sus procesiones por la comarca

Miles de personas de todo el Campo de Gibraltar mostraron ayer su devoción a la Virgen del Carmen. En todo los municipios del litoral se vivió un día grande de fiesta que comenzó desde temprano, con la celebración de actos litúrgicos, antes de la procesión marítimo-terrestre vivida por miles de fieles en las playas, en un tarde de mucho calor.

Algeciras

En Algeciras, más de un centenar de vecinos del Rinconcillo celebraron a primera hora una misa con la imagen de la Virgen situada en el lugar conocido como ‘El Pozo’. Hasta este lugar fue trasladada en la tarde del lunes desde la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. La devoción que siente esta barriada a la Virgen dejó sentir por las numerosas ofrendas florales que recibió hasta altas horas de la noche.

En Algeciras también se celebró al mediodía una recepción de autoridades por parte de la Comandancia de Marina, por la festividad de su patrona.

A las 19:00 comenzó la procesión con la salida desde la Capilla de La Caridad. Estaba previsto que embarcara en Muelle de Ribera, alrededor de las 20:30. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, junto a miembros de la Corporación Municipal han procesionado el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Manuel Delgado Cerro; el hermano mayor de la Archicofradía del Carmen, Ignacio Alechaga; el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce; el comandante naval de Algeciras, el capitán de navío Fernando García Rodríguez; así como un nutrido grupo de representantes del mundo cofrade local.

La Línea

En La Línea, la procesión solo pudo realizarse por tierra al haber problemas con los permisos de las embarcaciones. Este hecho no impidió que miles de personas, más gente que nunca acudieran a la salida de la Virgen del Carmen en el barrio de la Atunara, donde miles de fieles arroparon a la hermandad.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, y la edil de Fiestas, Mercedes Atanet, estuvieron presentes.

La procesión retrasó su salida hasta las 19:00 con el recorrido habitual por la Atunara: calle Canarias, Puerto de la Atuanara, regreso por calle Canarias y procesión por el margen más cercano al litoral hasta la altura del Restaurante Mireya. Desde dicho enclave, el itinerario discurrirá por la Avenida Méndez Pelayo (antiguo hospital) y regreso a su templo.

Juan Franco mostró su contrariedad por la falta de permisos a las embarcaciones. El primer edil explicó ante los medios que no se podían subir más de tres personas por barco. “Serán objeto de denuncia y de la correspondiente sanción, algo que me parece completamente incongruente sin conocer la normativa. No estoy diciendo que sea ilegal, pero ya me diréis ustedes cómo se monta la Virgen con tres personas y luego se baja”, apuntó Franco.

Virgen del Carmen en La Línea

San Roque

Las barriadas sanroqueñas de Puente Mayorga, Guadarranque y Torreguadiaro celebraron diferentes actos con motivo de la patrona de los marineros. Las tres celebraron procesiones a las que acudieron cientos de fieles y miembros del equipo de gobierno, con el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, a la cabeza.

Tarifa

En Tarifa, la jornada comenzó al mediodía en el puerto pesquero, donde se congregó un gran número de personas. La Cofradía de Pescadores con el apoyo del Ayuntamiento organizó una sardinada además de un arroz. El broche lo puso la actuación de la Comparsa de Tarifa. La procesión comenzó a las 18:00 desde desde San Francisco.

La Cofradía de la Borriquita es la encargada de la organización. Son estas mujeres las que cargan la imagen hasta el puerto y la llevan hasta la embarcación Mi Joselito donde realiza la procesión marítima.

La Virgen del Carmen por las calles de Tarifa. / Vanessa Pérez

Los Barrios

El municipio también siente una gran devoción por esta virgen. Así, miles de personas acudieron a Palmones para ver la procesión de Nuestra Señora del Carmen. A las 20:00 salió la imagen del templo para recorrer las calles, el río y la playa de Palmones. El desfile estuvo acompañado por la Banda de Música Nuestra Señora de la Soledad de la Algaba.