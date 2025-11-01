En las ruedas del coche y marcadas con cerezas de Halloween: así intentaron pasar hachís de Ceuta a Algeciras

La Guardia Civil ha frustrado en el puerto de Ceuta dos intentos de introducir hachís hacia Algeciras en apenas unas horas, con sendas detenciones en diferentes operativos desarrollados este viernes.

Según publica El Faro de Ceuta, el primero de los casos se produjo alrededor de las 14:00, cuando los agentes de la Compañía Fiscal y de Fronteras localizaron 74 kilos de hachís escondidos en un doble fondo practicado en el piso de un coche. El vehículo fue detectado por un perro del Servicio Cinológico, que marcó la posible presencia de estupefacientes durante el control previo al embarque. Tras un registro detallado, los agentes hallaron el alijo compuesto por decenas de tabletas.

Lo más llamativo fue la marcación de la droga con cerezas y calaveras, un sello peculiar que coincide con las fechas de Halloween. El conductor, un ciudadano español de 39 años, fue detenido y puesto a disposición judicial acusado de un delito contra la salud pública.

Horas más tarde, ya de noche, se produjo una segunda intervención en la que un joven fue sorprendido con un Seat Altea cuyas ruedas estaban forradas de hachís. En total, la droga oculta en los neumáticos rondaría los 40 kilos, a falta del pesaje oficial. Ambos coches quedaron intervenidos como instrumentos del delito y los arrestados afrontan cargos por tráfico de drogas.

Estas actuaciones se enmarcan en los controles rutinarios que la Guardia Civil mantiene en el puerto ceutí, un punto considerado de alta sensibilidad en la lucha contra el narcotráfico por su conexión directa con Algeciras.