Roban el dinero de la caja del Café Bar Montana de la Plaza Andalucía de Algeciras

La Plaza Andalucía de Algeciras ha amanecido con cristales esparcidos por el suelo como consecuencia de un robo en el Café Bar Montana. El local, un módulo acristalado de color azulado que se encuentra junto a la avenida Blas Infante, fue asaltado en las últimas horas cuando permanecía cerrado. Los agentes de Policía Nacional se han personado en la mañana de este jueves para inspeccionar los daños y tomar huellas.

El café bar ha abierto sus puertas con normalidad, a pesar de tener desperfectos físicos visibles ocasionados en una de las puertas de cristal. El acceso dañado se halla justo en el lado donde el local dispone de dos máquinas tragaperras. Sin embargo, las máquinas permanecían intactas. Los asaltantes solo se han llevado el dinero de la caja registradora, sin reparar en ningún utensilio de valor más, según la información recopilada por este periódico.

Por el momento, los agentes mantienen una investigación en curso para localizar a los responsables del robo.