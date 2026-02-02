El Rinconcillo sigue esperando su aparcamiento: vecinos y comerciantes denuncian falta de planificación

La construcción del prometido aparcamiento en la playa de El Rinconcillo continúa siendo una incógnita. A casi cuatro meses del anuncio oficial por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras, la obra, que en octubre se presentó como “inminente”, todavía no ha comenzado, generando preocupación e incertidumbre entre vecinos y comerciantes de la zona.

El portavoz de 100x100 Unidos por Algeciras, Andrés Maderal, ha criticado la falta de transparencia y planificación del Gobierno local. “Estamos a 1 de febrero y lo único que vemos son solares vacíos. Lo que se anunció como una realidad cercana sigue siendo solo un titular”, afirma. Maderal recuerda que, en el anuncio del pasado 9 de octubre, se aseguró que las obras comenzarían tras la firma del contrato y tendrían una duración aproximada de tres meses. Sin embargo, a día de hoy, según Maderal, no hay constancia pública de que dicho contrato se haya formalizado ni de que los trabajos hayan comenzado.

Andrés Maderal, portavoz de 100×100 Unidos por Algeciras, en el centro de la foto.

“El retraso es un ejemplo más de la descoordinación que se vive en el área de Urbanismo y Obras del Ayuntamiento”, añade Maderal. Según explica, la ausencia de información clara genera incertidumbre entre los vecinos y comerciantes, que dependen directamente de la actividad turística y comercial de la playa. Temen que las obras se inicien en plena temporada de verano, lo que podría causar molestias significativas para residentes, negocios y visitantes. “Nos preguntamos si, una vez más, asistiremos a obras en verano, si se trata de una estrategia política para arrancar justo antes de las elecciones o si, simplemente, nadie piensa en el impacto real que estas decisiones tienen en el día a día de la gente”, añade Maderal.

El portavoz también hace hincapié en un patrón que, a su juicio, se repite en la gestión del gobierno local: el anuncio de nuevos proyectos antes de finalizar los previamente comprometidos. “Parece que se asume que la ciudadanía no tiene memoria, pero los vecinos sí recuerdan los retrasos y las promesas incumplidas”, señala.

Además, Maderal reclama que la planificación urbana y las decisiones sobre obras públicas tengan en cuenta a los ciudadanos. “Planificar, cumplir los plazos y escuchar a los vecinos debería ser lo normal. Lamentablemente, este caso vuelve a demostrar que no es su forma de gobernar”, concluye el portavoz .

Inquietud entre los comerciantes

Los comerciantes de la zona habían expresado previamente su preocupación ante la posibilidad de que los trabajos comiencen durante la temporada alta, afectando a la afluencia de turistas y al funcionamiento de sus negocios. Algunos apuntan a que la incertidumbre sobre fechas y planificación dificulta incluso la organización de eventos para la temporada estival. “No sabemos si podremos contratar personal adicional o ampliar los turnos, porque no hay certezas sobre cuándo empezarán las obras”, señaló uno de los comerciantes.

Históricamente, la playa de El Rinconcillo es uno de los principales atractivos turísticos de Algeciras, con una gran afluencia durante los meses de verano. La falta de aparcamientos adecuados ha sido recurrente en los últimos años y la ejecución de este proyecto era vista como una solución a largo plazo para aliviar la saturación en la zona. La demora, por tanto, no solo afecta a residentes y comerciantes, sino también al turismo, un sector clave para la economía local.

La playa del Rinconcillo. / 5

100x100 Unidos por Algeciras insiste en que es imprescindible que el Gobierno local explique públicamente las razones de la demora, establezca un calendario claro de ejecución y se comprometa a cumplir los plazos, para evitar que la comunidad vuelva a enfrentarse a proyectos anunciados y no ejecutados.