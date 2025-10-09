El Rinconcillo tendrá un nuevo aparcamiento con 79 plazas a solo 50 metros de la playa
El Ayuntamiento de Algeciras adjudica por 237.000 euros las obras de adecuación de una parcela en la calle Cabo Finisterre para aliviar la falta de estacionamiento en la zona
La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Algeciras ha propuesto a la empresa Innate Solutions para ejecutar las obras de adecuación de una parcela situada en la calle Cabo Finisterre, en la barriada del Rinconcillo, que se destinará a aparcamiento público en superficie.
La actuación, impulsada por la Delegación de Playas, que dirige el concejal Ángel Martínez, pretende dar respuesta a una de las principales demandas de los vecinos y usuarios de esta zona del litoral algecireño: la falta de espacios para estacionar, especialmente durante los meses de verano, cuando la afluencia de vehículos a la playa se multiplica.
El nuevo aparcamiento contará con 79 plazas, de las cuales dos estarán reservadas para personas con movilidad reducida, y se construirá en una parcela actualmente sin desarrollar y en estado terrizo, situada a escasos 50 metros de la playa de El Rinconcillo.
La intervención también prevé la renovación completa de las antiguas luminarias, consideradas obsoletas e ineficientes según una auditoría previa sobre el alumbrado exterior en Algeciras. En su lugar se instalarán nuevas farolas LED, lo que permitirá un mayor ahorro energético y económico a largo plazo. Esta actuación forma parte de una estrategia municipal para modernizar el sistema de alumbrado público en las zonas de mayor prioridad.
El proyecto incluye también trabajos de ajardinamiento y embellecimiento del entorno, con la instalación de alcorques, plantación de especies arbustivas, sistema de riego, mobiliario urbano y señalización vertical para garantizar una correcta ordenación del tráfico.
Según la memoria del proyecto, redactada por técnicos de la Delegación de Urbanismo que dirige la teniente de alcalde Yéssica Rodríguez, la parcela —de forma rectangular y con frente a la calle Cabo Finisterre— está calificada en el planeamiento urbanístico como equipamiento libre público, lo que permite su uso como aparcamiento al servicio de los bañistas y residentes.
El proyecto, que también busca mejorar la accesibilidad a la playa, ha sido adjudicado por un presupuesto de 237.534 euros más IVA, y la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de tres meses para ejecutar los trabajos desde la firma del contrato.
