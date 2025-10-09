El Rinconcillo tendrá un nuevo aparcamiento con 79 plazas a solo 50 metros de la playa

Los trabajos en la parcela de la calle Finisterre consisten en pavimentar el terreno, instalar nuevo alumbrado y crear aceras accesibles.

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Algeciras ha propuesto a la empresa Innate Solutions para ejecutar las obras de adecuación de una parcela situada en la calle Cabo Finisterre, en la barriada del Rinconcillo, que se destinará a aparcamiento público en superficie.

La actuación, impulsada por la Delegación de Playas, que dirige el concejal Ángel Martínez, pretende dar respuesta a una de las principales demandas de los vecinos y usuarios de esta zona del litoral algecireño: la falta de espacios para estacionar, especialmente durante los meses de verano, cuando la afluencia de vehículos a la playa se multiplica.

El nuevo aparcamiento contará con 79 plazas, de las cuales dos estarán reservadas para personas con movilidad reducida, y se construirá en una parcela actualmente sin desarrollar y en estado terrizo, situada a escasos 50 metros de la playa de El Rinconcillo.

La intervención también prevé la renovación completa de las antiguas luminarias, consideradas obsoletas e ineficientes según una auditoría previa sobre el alumbrado exterior en Algeciras. En su lugar se instalarán nuevas farolas LED, lo que permitirá un mayor ahorro energético y económico a largo plazo. Esta actuación forma parte de una estrategia municipal para modernizar el sistema de alumbrado público en las zonas de mayor prioridad.

El proyecto incluye también trabajos de ajardinamiento y embellecimiento del entorno, con la instalación de alcorques, plantación de especies arbustivas, sistema de riego, mobiliario urbano y señalización vertical para garantizar una correcta ordenación del tráfico.

El Ayuntamiento de Algeciras licita la adecuación de una parcela en la calle Finisterre, en El Rinconcillo. / Ayuntamiento de Algeciras

Según la memoria del proyecto, redactada por técnicos de la Delegación de Urbanismo que dirige la teniente de alcalde Yéssica Rodríguez, la parcela —de forma rectangular y con frente a la calle Cabo Finisterre— está calificada en el planeamiento urbanístico como equipamiento libre público, lo que permite su uso como aparcamiento al servicio de los bañistas y residentes.

El proyecto, que también busca mejorar la accesibilidad a la playa, ha sido adjudicado por un presupuesto de 237.534 euros más IVA, y la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de tres meses para ejecutar los trabajos desde la firma del contrato.