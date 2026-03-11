Algeciras emprende la reparación de los socavones más graves en San Bernardo y el Cortijo Real

La Delegación de Vías y Obras de Algeciras ha iniciado esta semana una serie de trabajos de reparación y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, destinados a eliminar baches y socavones que se han visto agravados por el reciente paso del tren de borrascas. La intervención, enfocada en tramos que presentan un mayor riesgo para la circulación, pretende garantizar la seguridad de conductores y peatones, sin afectar de manera indiscriminada a la totalidad de la red vial urbana.

Los trabajos dieron comienzo en el tramo de la calle San Bernardo, una de las arterias más transitadas de la ciudad, donde se ubica la estación de autobuses. La actuación se centra en el segmento comprendido entre las intersecciones con la calle Carteya y la avenida Gesto por la Paz, zonas donde el deterioro del pavimento era más evidente y representaba un riesgo significativo para los vehículos que circulan diariamente.

Una vez concluyan los trabajos en San Bernardo, los operarios se trasladarán al polígono industrial Cortijo Real, donde se realizarán labores de reparación en varios puntos estratégicos. Las intervenciones se centrarán en la conexión de la Avenida de Algeciras con la calle Capricho, en el tramo de la Avenida de Algeciras hasta la glorieta de su intersección con la Avenida de la Unión, así como en la calle Concordia. En esta zona, las tareas se extenderán durante varias jornadas, debido a la extensión de los tramos afectados y al volumen de tráfico industrial que soportan estas vías.

Por otro lado, la planificación municipal contempla que, a partir de la próxima semana, se iniciarán trabajos en la Carretera a Getares, concretamente entre el acceso a Playa Getares y la calle Ninfa. Este tramo quedará temporalmente cortado al tráfico, aunque los vehículos contarán con un desvío habilitado por la calle Minerva, con el fin de minimizar las molestias a los usuarios y mantener la conectividad de la zona.

Desde la Delegación de Vías y Obras se subraya que estas actuaciones no buscan intervenir en toda la longitud de las calles, sino focalizarse en los tramos que presentan un estado de deterioro más avanzado, con el objetivo de evitar accidentes y garantizar un tránsito fluido en los puntos más críticos. Se trata de un plan de acción que responde a las urgencias provocadas por las recientes inclemencias meteorológicas y a la necesidad de mantener en óptimas condiciones la infraestructura urbana de la ciudad.