Las relaciones laborales en el puerto de Algeciras entre 1913 y 1936

Algeciras/Entre los años 1913 y 1950 se llevaron a cabo las obras más emblemáticas y decisivas que condicionaron el desarrollo futuro del puerto de Algeciras: el muelle de la Galera y su prolongación, la Estación Marítima y el traslado de la vía férrea al citado muelle, el Rompeolas de la Isla Verde, el muelle Pesquero, el Varadero de la Isla Verde, el Muro de Ribera, etc. Sin embargo, un tema de enorme importancia que ha pasado desapercibido y de los menos conocidos de la historia portuaria de Algeciras, ha sido el de las relaciones laborales entre la Junta de Obras del Puerto y sus más de 500 obreros contratados, de media, a lo largo de esos años, sin contar la plantilla fija de técnicos, oficinistas, trabajadores de los talleres, vigilantes y ordenanzas. La abundante documentación contenida en las actas de las sesiones celebradas por la Junta entre los años 1906 y 1950 nos ha permitido tener un amplio conocimiento de un sector de la historia portuaria, como son los aspectos laborales, sociales y económicos que tanta importancia tienen para poder recomponer la evolución y el desarrollo del puerto de Algeciras, lo que el gran historiador Marc Bloch denominaba la "Historia Total".

Las relaciones laborales entre la Junta y sus asalariados que estuvieron directa o indirectamente, por medio de contratas, vinculados con ella, pasaron por situaciones muy diversas que tenían que ver, sobre todo, con el sistema político imperante en cada momento en la Nación, el estado de la economía nacional y de la entidad portuaria, la evolución de las reivindicaciones obreras y su implantación a través de las asociaciones, sindicatos y partidos de izquierda. También con las tensiones que dichas reivindicaciones generaban en el seno de la sociedad algecireña y en la propia Junta como órgano de dirección de la empresa, por aquellos años, más pujante de la comarca.

Hasta que no se inició la construcción del muelle de la Galera en 1913 y se incrementó de manera significativa el número de obreros que trabajaban para la Junta, los problemas laborales no se harían notar en un organismo que, hasta ese momento, empleaba a muy escasos trabajadores. La primera referencia en relación con los obreros que trabajaban en las obras del muelle de la Galera aparece en la sesión celebrada de 18 de mayo de 1914. Como consecuencia del informe emitido por el Ingeniero Director se acordó no admitir más operarios además de los que ya contratados. No obstante, esta política restrictiva en las contrataciones, que eran necesarias para poder acometer las obras previstas, se explica por los escasos recursos de la Junta procedentes del Estado. La crisis generada por la Gran Guerra provocó un aumento de los desempleados en la ciudad y las obras del puerto se presentaban como una manera de paliar el paro obrero que sufría Algeciras. En la sesión celebrada de 18 de marzo de 1916 se hacía mención “a la actual crisis obrera”, mostrando su satisfacción por la aprobación y el libramiento de determinadas cantidades realizadas por el Estado, con las que se conseguiría “dar ocupación (en las obras del Puerteo) al mayor número de obreros, hoy sin trabajo”. Como resultado del ingreso de las cantidades aportadas por el Estado se acordó, en la misma reunión, contratar, “aunque sólo sea en los meses de abril y mayo, un número importante de obreros que hagan desaparecer en gran parte la crisis actual”.

Personal contratado por la Junta de Obras para trabajar en la Cantera de los Guijos. Fotografía tomada en torno al año 1927 (Archivo de la A.P.B.A.).

Esta situación, en la que la Junta aparece como la solución coyuntural a los graves problemas de paro que, de manera cíclica, sufría la ciudad, se repetirá a lo largo de todo el período hasta los inicios de la Guerra Civil en julio de 1936. La Junta de Obras del Puerto era el único organismo público existente en la comarca que disponía de elevados ingresos provenientes de las subvenciones del Estado para las obras portuarias y que podía absorber a gran número de trabajadores desempleados cuando las circunstancias laborales se tornaban negativas.

Las circunstancias debieron mejorar con el final de la Gran Guerra y la regularidad en la llegada de las subvenciones del Estado, puesto que no aparecen, durante el año 1917 y buena parte del 1918, menciones a la crisis y al paro obrero. En septiembre de ese segundo año se recoge la autorización concedida por el Ayuntamiento a la Junta para que los obreros puedan trabajar también los domingos. A este acuerdo respondieron los trabajadores con una amenaza de huelga por no estar de acuerdo con la cantidad abonada por hora extraordinaria. La Junta, para desactivar el conflicto, se vio obligada a incrementar en un 50% el importe de las horas extraordinarias. A pesar de ello, entre septiembre de 1918 y noviembre de 1919 se contabilizan cuatro huelgas organizadas por los obreros que trabajaban en las obras del muelle de la Galera.

Desde el año 1909 existía una Junta Local de Reformas Sociales en la ciudad como un órgano mixto constituido por vocales elegidos entre los trabajadores y los patronos paritariamente. Las citadas Juntas debían velar por el cumplimiento de la legislación laboral. Por medio de estas Junta Locales de Reformas Sociales las autoridades municipales asumían la responsabilidad, delegada por el Estado, de controlar y hacer cumplir la legislación socio-laboral. Este organismo y el Gremio de Obreros del Puerto canalizaron las reivindicaciones de los trabajadores del puerto de Algeciras solo en la segunda década del siglo XX, pues fueron desactivadas en 1924. Las reclamaciones obreras se incrementarían con la proclamación de la República, al mismo tiempo que se reforzaban las posiciones de la izquierda política y aparecían medios escritos (diarios y semanarios) de difusión que denunciaban los problemas de la clase obrera. En Algeciras apareció, en el año 1932, el semanario de la Confederación Nacional de Trabajadores La Protesta y, en enero del citado año, se constituyó la Asociación de Empleados de la Junta de Obras del Puerto de Algeciras.

Punto 9º del Acta de la Sesión de la Junta de Obras del Puerto de Algeciras del 8 de octubre de 1919 en la que se aprobó acceder al aumento del salario solicitado por los trabajadores en huelga (Archivo de la A.P.B.A.).

En el mes de marzo de 1919 el Ingeniero Director expuso a la Junta que, “teniendo conocimiento de que obreros menores de diecisiete años y sin instrucción estaban empleados en las obras del puerto, y siendo obligatorio, según lo legislado, procurarles la debida instrucción durante dos horas de las del trabajo, se acordara nombrar un maestro que se dedicara a su enseñanza”. Se eligió al maestro Donato Millán o a otro en caso de que éste no aceptara.

La actividad de la Junta Local de Reformas Sociales y, sobre todo, el Gremio de Obreros del Puerto, fue muy intensa, aunque decayó, al menos en su carácter reivindicativo, entre 1924 y 1930. Unos años antes, a pesar de la buena voluntad demostrada por la Junta acordando el incremento del sueldo de los obreros no impidió que se declararan varias huelgas, como la convocada en el mes de noviembre de 1919. Desde el mes de diciembre de 1923, por Real Orden de 11 de octubre, ingresó en la Junta de Obras del Puerto un representante de los obreros. En aquella ocasión la elección recayó en el trabajador Matías Reyes Guerrero.

Trabajadores de la Junta de Obras del Puerto en la construcción del nuevo puente de la Conferencia. Año 1925 (Archivo de la A.P.B.A.).

Desde finales del año 1930 la crisis económica internacional repercutió negativamente en la llegada de las subvenciones estatales y, como consecuencia, ocasionó el retraso o la paralización de las obras, con el correspondiente despido de un considerable número de obreros. Hasta tal extremo llegaron las carencias económicas de la clase obrera en la ciudad, que el alcalde Diego López Tizón, tan sólo quince días después de proclamada la República, se personó en la reunión de la Junta celebrada el 29 de abril de 1931 “para interesarse por la resolución de la actual crisis de trabajo por que pasa la población admitiendo (la Junta) en las obras al mayor número de obreros, con lo que disminuiría el número del os que no encuentran donde ganarse un jornal”. En la sesión plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Algeciras el 29 de abril de 1931, el concejal señor Reguera leyó un informe en el que, entre otras cosas, se refería a la falta de trabajo que se sufría en la localidad, “hasta el extremo de haberse visto a algunos obreros mendigando un socorro del vecindario”.

El análisis de las actas de las sesiones de la Junta celebradas entre abril de 1931 y julio de 1936 permite conocer el nivel de conflictividad laboral que alcanzó el puerto de Algeciras en aquel turbulento período histórico. El puerto, una gran empresa pública con enormes inversiones y con una plantilla de obreros que superaba con creces el medio millar en 1931, era un espacio ideal para la lucha obrera-revolucionaria amparada en las legítimas demandas y reivindicaciones de la clase trabajadora.

Como ejemplo de la creciente conflictividad laboral que vivió el puerto entre 1931 y 1936, valgan algunos ejemplos sacados de las Actas de la Junta: en agosto de 1931 se hace mención a la huelga planteada al contratista de la obras del puerto por el personal contratado; en mayo de 1932 los obreros del Rompeolas no se presentan al trabajo, sin previo aviso; en diciembre de 1933 se organiza una huelga revolucionaria por el personal de la Junta y los obreros de la contrata; en agosto de 1934, huelga de los obreros del contratista y destajista de las obras del Dique Sur y del Rompeolas para que se readmitieran los trabajadores que habían sido despedidos; en mayo de 1936 se declaran en huelga los obreros del contratista del muelle Pesquero.

Con el triunfo del levantamiento militar del 18 de julio, el movimiento obrero del puerto quedó desmantelado. Los sindicatos y asociaciones de trabajadores fueron prohibidos y sus líderes detenidos o huidos. El 27 de marzo de 1937 se recibió en la Junta un oficio de la Junta Técnica del Estado, Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones, decretando la suspensión provisional del funcionamiento de los Jurados Mixtos de Puertos.