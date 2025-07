Una red matapalomas persiste en el techo de la Plaza de Andalucía de Algeciras desde hace siete años

Algeciras/Si usted está en alguno de los bares de la Plaza de Andalucía de Algeciras o atraviesa la zona hacia alguno de los comercios y oficinas que existen en el edificio, probablemente estará debajo de los cadáveres de algunas palomas. No mire, porque puede ser incluso más desagradable, ya que a menudo se ven a algunas de estas aves atrapadas, luchando por sus vidas. La culpa la tiene una red colocada en el techo para intentar que no entren, pero lo que logra es que queden encerradas sin escapatoria. Al final lo que provoca desde hace siete años es la muerte de decenas de estos animales sin que nadie haga algo para evitarlo.

Así lo han denunciado varios ciudadanos que recuerdan que la trampa mortal de las palomas está allí desde 2018. "Está denunciado en la Policía Nacional y el Ayuntamiento, pero no creo que se muevan porque son palomas, siguen entrando porque las redes están rotas y después no pueden salir, y mueren intentando escapar. Aparte abajo hay bares, el otro día cayó un trozo de paloma podrida a una mesa.... Al parecer es muy complicado acceder a la red... Pasaros y mirad... Es una lástima las pobrecitas", explica María, una de las personas que ha denunciado esta situación en sus redes sociales.

Las palomas en una de las vigas del edificio. / Claudio Palma

"La muerte espantosa de las palomas en la plaza Andalucía, a pesar de estar denunciado y haberse presentado quejas en el Ayuntamiento, allí siguen los cadáveres de las palomas que quedan atrapadas en Ia red de la muerte. Ojito cuando os sentéis en una de las cafeterías y bares, los cadáveres llevan semanas ahí y os pueden caer larvas o restos en descomposición", advierte otro vecino.

La Asociación Defensa Ciudadana Activa denunció la situación hace siete años con la ayuda de PACMA. Incluso mantuvo una reunión con una representante del Ayuntamiento. La red se reparó, pero siguió ahí y, sistemáticamente, vuelven a abrirse boquetes por los que acceden las palomas. En su día, la delegación de Salud mantuvo una reunión con la administración de la Plaza de Andalucía, a la que comunicó una propuesta de sanción. Hace algunas semanas volvió a ponerse en conocimiento del Ayuntamiento la situación. De momento no ha habido respuesta.

Cadáveres de palomas en el techo de la plaza. / E.S.

"Hace tiempo que tuve una batalla con los administradores de la plaza por ese tema. Por aquel entonces yo trabajaba en una de las cafeterías que había allí. La respuesta del ayuntamiento fue que al ser una propiedad privada ellos no tienen capacidad de actuación y dieron carpetazo al asunto. Desde la administración me dijeron que los restaurantes de la primera planta se habían quejado de la proliferación de palomas y la escasa salubridad asociada a ellas... En fin suerte esta vez , yo con todo el dolor no pude hacer más. Eso es un horror...", subraya otro vecino.