Desarticulada una red que estafaba a inmigrantes desde Algeciras: cobraban 1.500 euros por papeles falsos con ayuda de asesoras jurídicas

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe contra el fraude en materia de extranjería con la desarticulación de una trama que presuntamente facilitaba documentación falsa para obtener permisos de residencia y trabajo en España. La denominada Operación Teide se ha saldado con seis detenidos en Algeciras, Huelva y Madrid, entre ellos dos asesoras jurídicas que tramitaban los expedientes ante las Oficinas de Extranjeros de Cádiz y Sevilla.

La investigación se inició en Algeciras tras una denuncia anónima presentada en la Oficina de Denuncia Antifraude. El aviso alertaba de que dos personas —una de ellas ejerciendo la abogacía— estarían obteniendo beneficios ilícitos mediante la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros que no cumplían los requisitos legales. Según las pesquisas, por cada gestión podían llegar a cobrar hasta 1.500 euros.

Un intermediario en Algeciras y gestoras en Huelva

Los agentes identificaron a un ciudadano extranjero afincado en Algeciras que actuaba como intermediario. Su papel era clave: localizaba a personas que no podían acreditar el tiempo de permanencia en España o carecían de la documentación necesaria y, a cambio de dinero, les proporcionaba los documentos simulados.

Posteriormente, los ponía en contacto con dos gestoras establecidas en Huelva que, amparándose en su prestigio profesional y su conocimiento de la normativa de extranjería, presentaban los expedientes ante las Oficinas de Extranjeros de Cádiz y Sevilla. La credibilidad derivada de su actividad profesional resultaba determinante para dar apariencia de legalidad a trámites que, según la investigación, estaban sustentados en documentación manipulada.

Facturas, empadronamientos y hasta certificados Covid

La Policía ha vinculado a la red al menos 20 expedientes de solicitud que incluían documentos presuntamente falsificados, lo que habría generado beneficios cercanos a los 30.000 euros.

Entre la documentación intervenida se encontraron facturas de compra, certificados de empadronamiento, certificados de empresa e incluso siete justificantes de vacunación contra la Covid-19 correspondientes a personas que, en esas fechas, no se encontraban en España. Los documentos eran alterados con sumo cuidado e incorporados a los expedientes administrativos para aparentar autenticidad ante los funcionarios encargados de su tramitación.

Seis detenidos y quince investigados

Como resultado de las gestiones policiales, seis personas han sido detenidas como presuntas responsables de delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular. Además, otras quince personas están siendo investigadas y no se descartan nuevas detenciones a medida que avance el análisis de la documentación intervenida.

La Policía Nacional recuerda que el uso de documentación simulada en procedimientos oficiales no solo conlleva la denegación del permiso solicitado, sino que puede constituir un delito de falsedad documental al incorporarse al tráfico jurídico. Esta circunstancia puede acarrear antecedentes penales y dificultar o incluso impedir futuras solicitudes de residencia o trabajo.