Cae el ‘camello del patinete’ en Algeciras con más de 3 kilos de hachís y 7.800 euros en efectivo

La imagen no pasó desapercibida durante meses en las calles de Huerta Las Pilas. Un hombre que se desplazaba en patinete eléctrico por distintos puntos de la barriada, aparentemente como un vecino más, escondía en realidad —según la investigación policial— un activo punto de venta de hachís que operaba a plena luz del día en la ciudad de Algeciras.

La Policía Nacional ha detenido a este individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública tras intervenirle más de tres kilogramos de hachís, material para el pesaje y distribución de la droga y 7.800 euros en billetes fraccionados. El titular del Juzgado de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Algeciras ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Un punto de venta activo desde noviembre

La investigación arrancó en noviembre de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible actividad ilícita que se estaría desarrollando en las inmediaciones de un domicilio situado en la barriada Huerta Las Pilas. Las sospechas apuntaban a un hombre que presuntamente se dedicaba a la venta minorista de hachís, con especial incidencia entre jóvenes consumidores de la zona.

Según las pesquisas, el investigado utilizaba un patinete eléctrico para desplazarse hasta los puntos previamente concertados con los compradores. Las transacciones se realizaban principalmente en áreas próximas a Huerta Las Pilas y La Granja, lo que dificultaba su detección y le permitía moverse con rapidez tras cada venta.

Durante el desarrollo del operativo, los agentes llevaron a cabo diversas intervenciones de sustancia estupefaciente a compradores, lo que permitió confirmar la actividad delictiva y reunir los indicios necesarios para solicitar la correspondiente autorización judicial de entrada y registro.

Más de tres kilos de hachís y dinero en efectivo

La operación culminó el pasado 9 de febrero con la entrada y registro en el domicilio del investigado. En el interior, los agentes hallaron más de tres kilogramos de hachís preparados para su distribución, distintos útiles destinados al pesaje y fraccionamiento de la sustancia y 7.800 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la actividad delictiva.

El detenido fue puesto a disposición judicial y el juez acordó su ingreso en prisión provisional, considerando la gravedad de los hechos y los indicios recabados.

Respuesta a la preocupación vecinal

La actuación supone un nuevo golpe al tráfico minorista de drogas en Algeciras y da respuesta a la inquietud vecinal existente en la zona, donde los residentes venían mostrando su preocupación por el trasiego constante de compradores, muchos de ellos jóvenes.

Desde la Policía Nacional recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana y la utilización de los canales habilitados para comunicar cualquier información relacionada con actividades delictivas. La intervención, subrayan, forma parte de los dispositivos permanentes establecidos para combatir el tráfico de drogas y reforzar la seguridad en los barrios de la ciudad.