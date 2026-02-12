Cazan en Algeciras a dos hombres que amañaron una ruleta y se llevaron más de 10.000 euros en solo tres horas

La Policía Nacional detiene a dos personas por manipular una ruleta en un salón de juegos y obtener más de 10.000 euros en tres horas.

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por manipular una ruleta en un salón de juegos de Algeciras y hacerse con más de 10.000 euros en apenas tres horas. La operación, bautizada como Esfera, ha permitido destapar un sofisticado método de fraude que, según los investigadores, podría haberse repetido en otros puntos de España.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el responsable del establecimiento, que alertó a la Policía de movimientos sospechosos en una de las máquinas. Las ganancias obtenidas en un corto espacio de tiempo levantaron las alarmas y activaron al Grupo de Investigación Tecnológica de la Comisaría de Algeciras.

Tras analizar las imágenes y recabar pruebas, los agentes confirmaron que no se trataba de una racha de suerte. El modus operandi era preciso y calculado: los sospechosos accedían al interior de la ruleta con utensilios específicos preparados para la ocasión y manipulaban el mecanismo interno para que el número ganador coincidiera con las apuestas previamente realizadas.

Durante al menos tres horas lograron alterar el funcionamiento normal de la máquina, acumulando premios que superaron los 10.000 euros.

La investigación, que requirió un minucioso análisis técnico, permitió identificar a los presuntos autores: dos hombres de 42 y 32 años, que presuntamente habrían desarrollado esta actividad delictiva en distintos puntos del territorio nacional.

Uno de los sospechosos fue detenido en Algeciras, mientras que el segundo fue arrestado en la localidad madrileña de Parla por agentes de la Policía Nacional.

Ambos están acusados de un delito de estafa. La Policía mantiene abierta la investigación para determinar si existen más establecimientos afectados por este mismo procedimiento.