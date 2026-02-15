Recordando a la actriz Aída Power

Hay un dicho popular que sostiene que “nadie es profeta en su tierra”. Y puede que en muchos casos sea así, pero afortunadamente no siempre se cumple. Hoy recordamos a la actriz algecireña Aída Power.

Adelaida Deudero Power, conocida artísticamente como Aída Power, nació en Algeciras en 1940 y vivía en la céntrica calle Rocha. Es hija de un militar destinado en la ciudad y nieta del célebre médico oftalmólogo Rafael Power Alesson, quien nació en Manila y ejerció en el Hospital Militar de nuestra ciudad en la década de los 30, donde incluso fue su director. Respetado y querido en Algeciras, tiene en la ciudad una calle en la zona de La Granja.

Aída, al alcanzar la mayoría de edad, decidió marcharse a Madrid. Y por una serie de circunstancias terminó en el mundo del cine, donde logró destacar participando en un total de 12 películas: Escala en Hi-Fi (1963), Orden: FX 18 debe morir (1964), Un beso en el puerto (1965), Barreiros 66 (1966), Cartas boca arriba (1966), El arte de no casarse (1966), Las viudas (1966), Una chica para dos (1966), Vestida de novia (1966), Bikini Paradise (1967), Rififí en Amsterdam (1967) y Un diablo bajo la almohada (1968).

Aída Power en una de sus películas de los años 60.

En su carrera cinematográfica Aída Power conoció y trabajó con actores y actrices famosos como Arturo Fernández, Cassen, Manolo Zarzo, Concha Velasco, Alfredo Landa, Manolo Escobar, el Dúo Dinámico, Ana Mariscal, Juan Luis Galiardo, Alberto Closas o Julia Gutiérrez Caba. Estaba en el camino para ser una actriz con una prometedora trayectoria profesional. Sin embargo, esta carrera se vio interrumpida por amor, cuando conoció al músico catalán Gerardo Gas, con el que se casó. Entonces, dejó el cine y se dedicó a su familia, afincándose en Ibiza.

A pesar del tiempo y la distancia, no hemos olvidado a Aída Power. En abril de 2018, un grupo de amigos decidió invitarla a su ciudad natal y ofrecerle un cariñoso homenaje que puso en marcha Javier Ortega, contando con la colaboración de allegados de la actriz y también del Ayuntamiento.

Entre los actos de homenaje se proyectó Rififi en Amsterdam, protagonizada por Power 1966 junto a otros intérpretes como Roger Broqne, Franco Ressel y Umberto Raho. Con posterioridad a la proyección, tuvo lugar una charla-coloquio en el Sport Orange Café con el presidente del Centro Andaluz de las Letras y periodista algecireño Juan José Téllez, así como con Alberto Pérez de Vargas, Jesús Melgar y Pedro Delgado. El Ayuntamiento también la recibió en el Salón de Plenos y se le impuso la insignia de la ciudad.

Cartel de 'Bikini Paradise'

El acto central del homenaje tuvo lugar en el Hotel Reina Cristina de Algeciras con una cena a la que acudió una buena representación de la sociedad algecireña, y la interpretación musical del Grupo Nostalgia.

Aída Power vivió emocionada este reconocimiento tributado por la ciudad que la vio nacer. "Ni en mil años que viviese me podía pensar que Algeciras me iba a dar tanto cariño. Esta es y siempre será mi tierra, que llevo en el corazón y en todos los poros de mi cuerpo”, dijo.

El homenaje a Aída Power en 2018. / Nacho Marín

Para acabar, recordamos una anécdota de Aída Power con la prensa de la época. El periodista Jaime Peñafiel publicó que Aída era natural de Francia, a lo que la propia actriz insistió para que se rectificase y constara que su lugar de nacimiento era Algeciras.

Con estas palabras se pretende mantener vivo el cariño y el recuerdo hacia Aída Power, una algecireña pionera entre los actores locales de fama nacional e internacional. Hoy en día ya tenemos un buen número de actores que representan a la ciudad con su arte, como Víctor Clavijo, Alexis Morante, José María Galeano o Diego Arjona. Pero Aída fue la primera que comenzó esta lista, haciendo sus maletas y buscando su lugar. ¿Para cuándo un paseo de la fama en Algeciras con todos ellos? Quizás podría ser un paseo con todos los demás artistas y personajes destacados de la ciudad, y que partiendo del monumento de Paco de Lucía, siguiera a lo largo de esa acera del Paseo Marítimo. ¿Qué os parece?