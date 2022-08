El equipo municipal de Algeciras rechaza el proyecto de un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes planteado por el Gobierno

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras ha mostrado este viernes su rechazo frontal a una iniciativa del Ministerio Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que plantea la construcción de un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en la ciudad.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado por todo su gobierno municipal, ha anunciado la recepción -hace ahora cinco días- de una carta desde el citado Ministerio en la que se anuncia la intención del departamento gubernamental de erigir un CETI en terrenos del antiguo acuartelamiento de transmisiones de Eras de las Torres, ubicado entre las barriadas de Pescadores y El Saladillo, en la Zona Sur de la ciudad.

Según Landaluce, la carta plantea la construcción de un centro público de primera acogida sobre una parcela de 17.000 metros cuadrados (casi dos hectáreas) similar a los que ya existen en Ceuta, Melilla y Canarias. Landaluce, no obstante, asegura que el ideado por el Gobierno en Algeciras sería prácticamente el doble de grande que el de Melilla, que dispone de 1.000 plazas, "generalmente superadas por sobreocupación".

La propuesta es recibida con un rechazo "total y absoluto" por parte del equipo municipal de PP y Ciudadanos. Landaluce buscará en los próximos días el máximo apoyo posible entre el resto de grupos políticos presentes en la Corporación. Así, avanzó Landaluce, el próximo lunes 22 se celebrará una junta de portavoces para trasladar información pormenorizada.

"En un CETI las personas podrían estar sin límite de tiempo ni de movilidad en la ciudad. Y aunque la carta plantea en un primer momento el proyecto como vinculado a los refugiados de la guerra de Ucrania, a continuación expone que también se podrán atender a los migrantes que lleguen a las costas españolas. Sería un centro de puertas abiertas, donde no se puede retener a nadie. Pueden imaginar lo que significaría y que lo de Ucrania es una mera excusa", según Landaluce.

El equipo municipal sugiere como alternativa que este equipamiento se construya en una provincia o comunidad autónoma que carezca de este tipo de instalaciones frente a un área, el Campo de Gibraltar, que ya cuenta con un CATE (Centro de Atención Temporal a Extranjeros, en San Roque) y un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros, también en Algeciras así como otro en construcción).

"Como alcalde y gobierno nos oponemos frontalmente a la apertura de un CETI en la ciudad. Ya somos solidarios y lo hemos demostrado. La solidaridad debe ser de todos y para todos, de otras provincias o regiones. No se puede cargar a Algeciras con esta presión, no es soportable por tamaño, infraestructuras y recursos de atención social", según el alcalde.

El posicionamiento en contra no solo prevé elevarse desde el Pleno municipal "y a ser posible con la unanimidad de todos los grupos, con sensatez". El gobierno local prevé recurrir a todos los trámites que sean legalmente posibles para informar de su negativa. "Usaremos toda nuestra fuerza legal para impedirlo. Para que el Gobierno central cambie de idea y dé marcha atrás en su decisión porque es negativa para Algeciras. Un CETI de esas características provocaría un fuerte desequilibrio en una ciudad del tamaño de la nuestra", ha justificado.

"Una ciudad solidaria"

Landaluce ha rechazado que en la negativa del equipo municipal haya rastro alguno de racismo o xenofobia. "Nuestra negativa no es racismo ni xenofobia. Tenemos ejemplos de solidaridad altamente demostrada. Vamos a defender Algeciras de una decisión que es perjudicial para todos. En Algeciras conviven en paz y armonía personas de 128 nacionalidades diferentes. No pueden llegar desequilibrios. Tenemos corazón y compromiso, pero sobre nuestras espaldsa no se puede dejar este problema", justificó.

El alcalde relató varios ejemplos de dispositivos que demuestran "el compromiso de la ciudad con la atención social". Entre ellos, la habilitación de pabellones deportivos durante la crisis migratoria del verano de 2018, la puesta a disposición del Gobierno de terrenos para levantar un Centro de Internamiento de Extranjeros que ya está en obras o la apertura de un centro temporal de baja exigencia en la Villa Vieja, con 268 personas atendidas regularmente desde 2021.

"Y en pandemia abrimos un pabellón para personas sin techo. Y nuestro departamento de Servicios Sociales ha pasado de atender 1.700 familias al año a 6.000 por la actual crisis. Pero es el momento de decir basta", recalcó.

Sin encaje en el PGOU

El equipo municipal subraya que, de entrada, la intención del Ministerio no encaja con los suelos elegidos. Se trata de una unidad de ejecución del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) en la que, entre otros usos, ya hay una promoción de viviendas en marcha.

"Los suelos son actualmente un vacío en zona urbana. Y la construcción del centro planteado impediría resolver la situación de conexiones y conectividad", apuntó Landaluce basándose en un informe de la Concejalía de Urbanismo. Los técnicos municipales ya trabajan en otros informes jurídicos para apuntalar la negativa.

Además, según el Ayuntamiento, el Ministerio solicita la ocupación de 17.000 metros cuadrados para su uso como equipamientos cuando en la planificación sectorial contenida en el PGOU los terrenos ampararían apenas 6.000 metros para estos fines. "Pero la respuesta del Ministerio suele ser que si esos suelos no valen, que se le cedan otros. No vamos a ceder nada. No es bueno para Algeciras", remachó el primer edil.

Así mismo, el equipo municipal defiende que durante los últimos cuatro años se han invertido más de 3 millones de euros en una estrategia de revitalización social y económica de la Zona Sur de Algeciras que se vería truncada.

"Agraceríamos a Pedro Sánchez y a su Gobierno que piense en otras cosas que no sean amargarnos la existencia. Por ejemplo, por ejecutar en su totalidad el Plan Integral para el Campo de Gibraltar, que es falso que se haya cumplido en un 75%, o la conexión ferroviaria. Tenemos muestras de lealtad demostradas con la cesión de los terrenos para el CIE, pero este proyecto es una barbaridad", concluyó.