Rechazo del Pleno de Algeciras a la moción de Vox que pedía el derribo de una vivienda ilegal en el Rinconcillo

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha rechazado este viernes la moción de Vox que solicitaba el derribo de la vivienda ilegal de la urbanización El Greco, situada en la barriada del Rinconcillo de Algeciras.

El Ayuntamiento algecireño ha anunciado en el comunicado municipal de reseña de la sesión que este punto no ha salido adelante. Ante ello, Vox no descartaba acudir a la Fiscalía si su propuesta no encontraba el respaldo necesario para prosperar, como ha sucedido.

La moción del grupo instaba a los responsables municipales a formalizar la licitación de los trabajos de demolición de manera prioritaria, a fin de dar cumplimiento a las sentencias firmes al respecto desde hace años.

"Pedimos que se cumpla con las resoluciones judiciales dictadas y que lo haga con la máxima celeridad, a fin de evitar posibles prescripciones e incumplimientos jurídicos, que sin duda traerían muy serias consecuencias a este ayuntamiento y a quienes propiciasen dicha situación con la inacción o pasividad", afirmaba el portavoz de la formación, Alejandro Gallardo.