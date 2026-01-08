Reabierto el Acceso Sur de Algeciras tras el desprendimiento: vuelve el tráfico a la N-350 después de varios días de cortes

El tráfico ha vuelto a circular con normalidad por el Acceso Sur de Algeciras. El Ayuntamiento ha informado de que a las ocho de la mañana de este jueves ha quedado reabierta al tráfico la N-350, tras concluir las actuaciones realizadas a raíz del desprendimiento registrado en el talud de la zona.

Los trabajos, ejecutados por la empresa adjudicataria de las obras, se han centrado en el muro de escollera afectado, donde se produjo un leve deslizamiento como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días. Una vez finalizadas las tareas de estabilización y tras comprobar que se dan las condiciones de seguridad necesarias para la circulación, se ha procedido a la reapertura de la vía y a la retirada de la señalización provisional instalada durante el cierre.

Desde el Consistorio se subraya que, durante todo el proceso, se ha mantenido un contacto continuo con los técnicos responsables de la actuación, así como con los cuerpos de seguridad, con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de la evolución de los trabajos y priorizar en todo momento la seguridad de los usuarios.

El corte parcial de la carretera se produjo el pasado 3 de enero, cuando un deslizamiento en el talud de escollera obligó a cerrar el carril en sentido salida, desde El Saladillo hacia el cruce de Los Pastores. La incidencia, detectada tras una jornada marcada por fuertes precipitaciones, motivó el cierre preventivo del tráfico entre la ronda de Paco de Lucía y la glorieta de Pastores, con desvíos por la barriada de El Saladillo y un notable incremento del tráfico, incluidos vehículos pesados.

Este nuevo episodio se suma a las continuas afectaciones al tráfico derivadas de las obras del Acceso Sur, iniciadas por el Ministerio de Transportes en julio de 2022 con un plazo de ejecución de 36 meses que debía haber finalizado en el verano de 2025. Los retrasos acumulados, la complejidad de las actuaciones y fases clave como la demolición del puente de Los Pastores han prolongado los trabajos, sin que exista aún una fecha definitiva para su conclusión.

El Ayuntamiento de Algeciras ha querido agradecer la colaboración y comprensión de los ciudadanos durante los días en los que ha sido necesario mantener el cierre de esta vía estratégica para la ciudad y el acceso al puerto.