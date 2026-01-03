El desprendimiento de un talud provoca el corte de un carril en el Acceso Norte al Puerto de Algeciras

La N-350, la carretera de Acceso Norte al Puerto de Algeciras, se encuentra cortada parcialmente debido a desprendimientos de piedras en el talud, dentro de las obras que se llevan a cabo en la zona. El carril cortado es el que va desde El Saladillo hacia el cruce de Los Pastores.

El carril más cercano al talud, que ha sido construido recientemente, ha sido cerrado por seguridad, mientras que el tráfico se desvía por la barriada de El Saladillo, provocando un incremento de vehículos de todo tipo, incluidos camiones. La zona ya lleva tiempo soportando más tráfico de lo normal debido a las obras que se llevan a cabo en el Acceso Norte, que mantiene cortada la vía desde la entrada hacia la barriada.

La DGT recomienda precaución y, en la medida de lo posible, evitar circular por la zona afectada hasta que se restablezca la normalidad en la vía.