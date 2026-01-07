Muere de manera repentina un conductor en la A-7 a su paso por Algeciras

Un accidente reciente en la zona de la A-7 en la que se ha registrado el último suceso.

Un conductor de un vehículo ha muerto de manera repentina este miércoles por la tarde mientras circulaba por la autovía A-7 a su paso por Algeciras. El Servicio de Emergencia del 112 ha confirmado que el fallecido perdió la vida al volante y se salió de la vía e impactó en el quitamiedos a la altura del kilómetro 1.118.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 18:00 horas y en el trágico suceso no se han visto implicados ni más personas ni otros vehículos.

Tras recibir varios avisos, el 112 activó a los servicios sanitarios del 061 y a la Guardia Civil, quienes acudieron rápidamente al tramo de carretera. Los efectivos presentes certificaron la muerte del conductor. Aunque se desconocía la causa del repentino fallecimiento, todo apunta a un infarto o un ictus.

Los agentes de Tráfico reordenaron la circulación para dar la mayor fluidez posible en un punto muy transitado de una A-7 que colapsa con facilidad ante este tipo de situaciones.