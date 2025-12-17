Ramón Valdivia celebrará la Misa del Gallo en la iglesia de La Palma de Algeciras

El administrador apostólico de la diócesis de Cádiz y Ceuta, monseñor Ramón Valdivia, celebrará la Misa del Gallo en la iglesia-santuario de Nuestra Señora de la Palma de Algeciras en la medianoche del 24 de diciembre, en su primera celebración litúrgica de especial relevancia en la comarca desde que asumiera la dirección de la diócesis tras la renuncia del obispo Rafael Zornoza.

Valdivia fue designado como administrador apostólico por el Papa León XIV tras la renuncia de Rafael Zornoza, obispo que presentó su dimisión en el contexto de una investigación sobre un presunto caso de abuso sexual. La figura del administrador apostólico es de carácter transitorio, encargada de pilotar la diócesis hasta el nombramiento del nuevo obispo titular que realice Roma.

Desde que asumiera sus funciones, Valdivia ha realizado un recorrido por diferentes localidades de la diócesis para conocer de cerca la realidad pastoral y social de las comunidades. El 4 de diciembre realizó su primera visita oficial al Campo de Gibraltar, desplazándose a Algeciras, donde asistió a la eucaristía vespertina en la parroquia de Santa María del Saladillo. En esa ocasión estuvo acompañado por el vicario episcopal del Campo de Gibraltar, Juan José Marina, párroco de la iglesia de La Palma, y por el párroco Miguel Ángel Ventura.

Previamente había visitado Medina Sidonia, la primera localidad de la diócesis que conoció tras su nombramiento, demostrando así su propósito de mantener una cercanía con las realidades pastorales fuera de la capital gaditana.

Ramón Valdivia, nacido en Osuna en 1974, es considerado uno de los perfiles más formados de la jerarquía eclesiástica andaluza. Su trayectoria incluye licenciaturas en Derecho y Teología, así como un doctorado por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Fue ordenado sacerdote en 2003 y desarrolló su carrera en la diócesis de Sevilla, donde fue nombrado obispo auxiliar en 2023.

Recientemente ha protagonizado el debate eclesial nacional con su propuesta de estudiar una posible unificación de la fecha de la Pascua entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, una iniciativa que trasciende a nivel de política eclesial internacional.