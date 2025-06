Una rama cae sobre dos coches en San José Artesano y los vecinos claman contra la dejadez del Ayuntamiento de Algeciras

Algeciras/La caída de una gran rama sobre dos vehículos estacionados y parte de la acera ha vuelto a encender las alarmas en San José Artesano, en Algeciras. El incidente, ocurrido en la pasada madrugada en la confluencia entre la plaza de Grecia y la avenida de Holanda, no ha causado heridos, pero sí ha provocado importantes daños materiales, según ha denunciado este lunes la Asociación de Vecinos del barrio.

“Esta vez ha sido un coche, mañana puede ser una persona”, advierte Francisco Soler, uno de los presidentes de la entidad junto a Jacob Sánchez. Ambos critican lo que califican como una “grave dejadez” por parte del Ayuntamiento de Algeciras, y en concreto del área de Parques y Jardines, a la que aseguran haber trasladado en varias ocasiones la necesidad urgente de podas y revisiones en la arboleda del barrio. “Seguimos sin respuesta”, lamentan.

Desde la asociación recuerdan que este no es un hecho aislado. Hace apenas unos meses, otra rama de grandes dimensiones cayó sobre el parque infantil, en una zona muy concurrida por familias. “Pudo ser una tragedia”, subrayan.

El vecindario reclama al equipo de gobierno que no mire hacia otro lado. “Este suceso es un reflejo de la falta de gestión municipal. No podemos vivir con miedo por la falta de mantenimiento. Exigimos soluciones, no excusas”, sentencia Francisco Soler.