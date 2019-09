La crisis turística global que ha generado la quiebra económica de la firma Thomas Cook, hasta ahora tercer operador más potente del mundo en el sector vacacional, no afecta al hotel más antiguo de Algeciras, el Reina Cristina, que construyeron británicos muy adinerados en el siglo XIX. Su actual director, Gilberto Toro, ha asegurado este lunes que la pésima noticia no tiene repercusiones negativas en el establecimiento de la Villa Vieja.

"No nos afecta porque este hotel, pese a sus raíces inglesas, hace ya tiempo que no trabaja con Thomas Cook. Sí que el problema tiene incidencia sobre todo, me consta, en la Costa del Sol, Baleares y Canarias", explicó Toro. El responsable hotelero califica como "una pena" que Cook haya ido finalmente a pique.

"Es una cuestión compleja y muy fastidiosa. Se van a dar situaciones, donde se siguiera trabajando con esta marca, en las que el viajero llega a un hotel y le piden que afronte una factura que él ya ha pagado pero no al hotel, sino a Thomas Cook o a una agencia de viaje que trabajase con ellos y tampoco ha cobrado ni pagado al hotel. Y como Cook está en quiebra y no tiene dinero, el hotel reclama al cliente para no quedarse sin cobrar. Imagine el disgusto para los turistas", resume Gilberto Toro.

Hay además otro factor muy comprometido: Thomas Cook manejaba reservas de miles de hoteles en el mundo. Al desaparecer, toda la planificación económica y de trabajo de esos negocios queda totalmente hecha pedazos.

De las palabras de Toro es fácil deducir que el problema generado se veía venir. "No habrá una sola causa, sino muchas, pero lo cierto es que profesionalmente he tenido experiencia en la gestión de pagos pendientes y ahí aparecía siempre el nombre de Thomas Cook. Con lo cual es algo que no es de ahora y venía de largo", afirma el director del hotel algecireño.