Quejas por la eliminación de aparcamientos en la calle Teniente Miranda de Algeciras tras la reforma

La última reforma llevada a cabo en el barrio de San Isidro, en Algeciras, ha dejado sin zonas de aparcamiento al tramo de la calle Teniente Miranda entre General Castaños y Montereros, donde había una veintena de plazas. Aunque los vecinos estaban advertidos, tras la finalización de los trabajos algunos de los residentes han expresado sus quejas porque ahora tienen más complicado estacionar cerca de casa.

La principal queja de algunos afectados, que prefieren permanecer en el anonimato, es que la calle mide 12 metros de ancho, por lo que entienden que se podía haber respetado la hilera de aparcamientos existente a la derecha de la vía. Paseando por la zona se puede comprar que este último tramo de la calle Teniente Miranda que permanecía sin renovar es el único que no cuenta con aparcamientos.

"Aquí hay gente que tiene garaje y no le afecta, pero ese no es mi caso. Hablando con un técnico de la obra me dijo que se podían haber dejado perfectamente los aparcamientos porque la calle tiene 12 metros de ancho. Yo cojo el coche de sábado en sábado y ya mismo lo tendré que vender porque soy mayor, pero cuando mis hijos vienen a casa ya lo tienen más complicado para aparcar", lamenta una de las afectadas.

El pliego de condiciones que regía la reforma de las calle Teniente Miranda, Gloria, Alférez García del Valle, Ruiz Tagle, Buen Aire y José Román, con un presupuesto de 1.314.746 euros cofinanciado por Fondos Feder, recoge que la intención de esta actuación es potenciar el tránsito peatonal mediante plataforma única y que estaba previsto que se eliminara el estacionamiento libre, "lo que conllevará una reducción importante de desplazamientos en vehículo privado a la barriada en busca de aparcamiento al ser una zona muy céntrica de la ciudad". También recoge el pliego que se restringirá el tráfico rodado en San Isidro a residentes, servicios públicos y Emergencias.

"Todo ello producirá un ahorro en el consumo de energía así como una reducción en la emisión de gases contaminantes estimado en un 6,86% del total existente en la situación actual (2018)", indica el documento, que hace referencia al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que contempla actuaciones de promoción de la movilidad peatonal, eliminando barreras y mejorando la accesibilidad en varias calles del municipio, la implantación de Plan Director de la bicicleta para su uso en la movilidad obligada, caminos escolares seguros y reordenación y diseño urbano".

El pliego también señalaba que los pavimentos existentes en San Isidro, especialmente los de las calzadas de tráfico rodado, contaban ya con casi un siglo de servicio. "El origen calizo de las piezas de adoquinado existentes y el escaso firme sobre el que se asientan, que carece de base de hormigón, han provocado numerosos desperfectos superficiales y estructurales en las calzadas", indicaba el documento.