La puesta en valor en 1850 del 'Guía del Guardia Civil'

El inicio de la publicación periódica, a partir del 1 de octubre de 1850, del Guía del Guardia Civil, apenas seis años después de la creación de la Benemérita, tuvo una importante repercusión, dentro y fuera del cuerpo. Incluso comenzó a publicarse antes de que algunas Armas y Cuerpos de mayor antigüedad y presencia en la vida nacional editaran algo similar. De hecho, el periódico dedicado al Cuerpo de Carabineros se inició, por la misma editora, tres meses más tarde, aunque éste se hubiera creado tres lustros antes.

Su aparición pública fue inmediatamente analizada y comentada, favorablemente, no sólo en la llamada prensa militar de la época, sino también en la civil que se editaba entonces, principalmente en la capital del Reino.

Uno de esos periódicos más conocidos entonces, editado en Madrid pero de difusión nacional, incluido nuestro Campo de Gibraltar, que tuvo una historia intensa y extensa en aquella época fue El Archivo Militar, que había comenzado a publicarse el 1 de abril de 1841. Debajo del titular de su cabecera, aparecía como subtítulo: “Periódico dedicado a promover los intereses del Ejército”, significándose que en absoluto se trataba de una publicación oficial, sino que era de carácter privado.

En la tercera página del número 106 de la segunda época de dicho periódico, que entonces aparecía los martes, jueves y sábado de cada semana, publicado el 3 de octubre de 1850, se editó un extenso artículo dedicado a la aparición, dos días antes, del primer ejemplar del Guía del Guardia Civil. Su contenido es bastante ilustrativo.

Comenzaba: “Con el título de Guía del Guardia Civil ha empezado a publicarse un periódico esclusivamente (sic) dedicado a este cuerpo. A juzgar por el primer número, que tenemos a la vista, los redactores del Guía han comprendido perfectamente su misión periodístico-militar, y aunque encerrados en la monotonía de su especialidad, ofrecen a sus lectores, muchos de los que necesariamente serán individuos de la clase de tropa, a los que parece que principalmente se dirigen, bastante amenidad, gran copia de sana doctrina, mucho interés y no poca instrucción en todo lo relativo al servicio del cuerpo. Creemos, por lo tanto, que esta publicación alcanzará larga vida, y lo creemos tanto más, cuánto que su módico precio de real y medio al mes permite su adquisición sin el menor detrimento, aun a las clases más inferiores de la guardia civil".

Tras detallarse diversos aspectos de la composición, edición y publicación de dicho periódico, se seguía comentando la opinión que merecía la nueva publicación: “Está visto que la guardia civil es un cuerpo que desde el primer día de su creación camina rápidamente al más alto grado de perfección posible, y que esta perfección será duradera por cuanto se ponen para ello todos los medios, hábilmente combinados.”

Seguidamente, en el artículo citado se ponían en valor las virtudes que por primera vez habían conseguido que una institución de seguridad pública de ámbito estatal pudiera mantenerse en el tiempo, como así se ha demostrado que ha sido, lo cual no había pasado nunca antes.

“Primeramente se instituyó el cuerpo con el firme deseo de que produjera todos los resultados propuestos, sin omitir nada que pudiera contribuir para conseguirlo. Buena organización, acertada elección en el personal, sabias disposiciones, mucha perseverancia, y repetidos ejemplos de moralidad y buen cumplimiento, fueron las bases que se establecieron”.

A continuación, dicho artículo puso en valor la documentación normativa que se había ido publicando, referente a la propia Benemérita, y que por primera vez fue agrupada y editada posteriormente para facilitar su consulta y tenencia en las unidades: “Después, para facilitar la ejecución de las disposiciones sucesivas, se formó una colección de todas las reales, órdenes, y circulares referentes a la guardia civil (únicas en su clase que hay en el ejército); espedidas (sic) en cada año, cuya interesante colección consta ya de cuatro tomos, y por último, se ha fundado este periódico especial, posiblemente bajo los auspicios de la inspección general, que servirá de verdadero Guía a los individuos del cuerpo”.

La conclusión del artículo no podía ser de mejores deseos de éxito para el Guía del Guardia Civil, que aunque sólo se había publicado entonces el primer número, resumía muy bien -y con visión de futuro- la obra que años después tras pasar por El Mentor del Guardia Civil se transformaría en el boletín oficial del Cuerpo: “Esta última disposición que tan buenos resultados debe producir, prueba por el pronto que cuando cada diez días se publican todos los actos y todas las disposiciones de la inspección general, en vez de temer ésta ser acusada por sus descuidos o por sus parcialidades, tiene por el contrario mucho celo y mucha justicia que ostentar. Por nuestra parte de ningún modo mejor podemos dar a conocer a nuestro nuevo colega que trasladando a nuestras columnas, como lo hacemos, la mayor parte de las materias que las suyas contienen".

Más breve pero muy significativo también, entre otros muchos periódicos civiles, principalmente madrileños, siendo estos los más numerosos, que entonces se hicieron eco del nuevo medio dedicado a poner en valor a la Benemérita y difundir su actuación, no sólo entre sus miembros, sino entre todos los lectores del país, mediante suscripción, fueran de la condición que fuesen, es el ejemplo de El Popular, subtitulado “El periódico de la tarde”, cuyo primer número vio la luz el 15 de junio de 1846.

En su edición correspondiente también al 3 de octubre de 1850, publicaba: “Ha empezado a publicarse en esta corte con el título de Guía del Guardia Civil un periódico dedicado a este cuerpo, que saldrá los días 1, 10 y 20 de cada mes. A juzgar por el primer número, que tenemos a la vista, la Guía del Guardia Civil satisface cumplidamente el fin que se propone, y los individuos del citado cuerpo leerán en ella cuantas noticias o instrucciones puedan apetecer para ganar, como lo están luciendo en el día con general aplauso, el grande objeto a que están destinados”.

Realmente toda la prensa española de esa fecha, civil y militar, daba los mismos resultados, poniendo en valor aquél primer periódico dedicado a la Benemérita.

(Continuará).