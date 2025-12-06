Hallan en el Puerto de Algeciras seis camiones con más de 2.100 kilos de hachís ocultos en sus remolques

Vídeo de la operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil en Algeciras en seis camiones cargados de hachís

La presión conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha vuelto a dar resultado en el Puerto de Algeciras. La Unidad de Análisis de Riesgo (ULAR) ha asestado un duro golpe al tráfico internacional de drogas tras intervenir 2.133 kilos de hachís ocultos en seis camiones que viajaban desde Tánger. La operación culminó con seis detenidos, todos ellos conductores de los vehículos involucrados.

Los hechos se remontan al domingo 9 de noviembre, cuando los agentes que ejercen las labores de control fiscal y aduanero sobre los vehículos procedentes de Marruecos detectaron anomalías en el primer remolque inspeccionado. Las soldaduras irregulares, los remates poco habituales y la configuración sospechosa de los bajos despertaron la atención de los funcionarios de Vigilancia Aduanera y de los guardias civiles de la Compañía de Fiscal y Fronteras.

Para confirmar las sospechas, se empleó un can detector de drogas, que señaló de manera inequívoca la zona donde podría ocultarse la mercancía ilícita. Una inspección exhaustiva permitió descubrir el método utilizado: las vigas y estructuras inferiores del semirremolque habían sido reconvertidas en un ingenioso doble fondo, hueco y soldado, diseñado para ocultar grandes cantidades de resina de hachís y evitar su detección en controles ordinarios.

El hallazgo no quedó ahí. A partir de la información obtenida, la ULAR intensificó su análisis sobre otros vehículos de características similares. Fruto de este seguimiento, se interceptaron otros cinco camiones que presentaban el mismo patrón de modificación en sus remolques. En todos ellos, tras la inspección, se localizaron cantidades importantes de hachís escondidas con idéntico sistema de ocultación.

En total, la intervención asciende a 2.133 kilos de resina de hachís, todos ellos cargados bajo el mismo método y, previsiblemente, vinculados a una misma organización criminal dedicada al tráfico de drogas entre Marruecos y Europa.

Los seis conductores implicados fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Tanto ellos como la droga, los vehículos y el resto de efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que continúa investigando el alcance de la red.