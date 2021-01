El PSOE denuncia el "uso partidista" de Onda Algeciras por parte de Landaluce

El grupo municipal del PSOE en Algeciras exige "respeto" a la pluralidad de los algecireños después de que el Consejo Audiovisual de Andalucía haya publicado en su último informe que Onda Algeciras TV destina un 72,5% de su tiempo dedicado a políticos al equipo de gobierno. Los socialistas denuncian el "uso partidista" por parte del PP de la televisión municipal, mientras que la teniente de alcalde delegada de Medios de Comunicación y Emcalsa (sociedad municipal que gestiona Onda Algeciras), Susana Pérez, afirma que con los socialistas en el gobierno local "no había cuotas" en la televisión municipal.

"Onda Algeciras, que tendría que ser y servir a todos los algecireños, es el principal instrumento de propaganda del alcalde, que es quien decide cuándo y cómo se emite un pleno, quién puede salir y de lo que no se puede hablar. Los datos del estudio del Consejo Audiovisual de Andalucía vuelven a certificar la falta de pluralismo”, afirma el viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva.

Tras estas afirmaciones, Susana Pérez ha puesto de manifiesto su sorpresa y afirma que los socialistas hicieron una "utilización partidista" de la televisión local durante sus años de gobierno y afirma que Onda Algeciras ha vivido una "patente evolución" desde que el PSOE dejó de gobernar.

Los socialistas afirman que la "manipulación propagandística" de Onda Algeciras se "demuestra cada día" y aporta un informe que solicitaron sobre entrevistas a miembros de la corporación entre el 1 de enero y el 4 de septiembre del pasado año, que certifica que el 92% se la hicieron al alcalde y a su equipo de gobierno. El PSOE recuerda que viene solicitando desde hace años que la dirección de la televisión local adopte medidas en respuesta a los requerimientos sobre falta de pluralismo que recibe del Consejo Audiovisual de Andalucía. "Ninguna de esas medidas, entre las que se incluye un consejo de redacción, se ha tomado", afirma el principal partido de la oposición.

Susana Pérez afirma que cuando Fernando Silva era el responsable de comunicación del Ayuntamiento de Algeciras "las cuotas no existían y los partidos de la oposición, simplemente, no existían". “No vamos a pedir disculpas por el hecho de que el trabajo que realiza día a día el equipo de gobierno cope parte de las cuotas de pantalla porque al PSOE le puede gustar más o menos, pero lo que no hace OATV es mentir, y la realidad es la que ven los ciudadanos en sus casas”, asegura la concejal.

El PSOE también se refiere a la cuota femenina, un déficit de prácticamente todas las televisiones locales de Andalucía: “El problema no es solo de pluralismo político. Onda Algeciras Televisión no favorece como debería el mensaje de la igualdad de género cuando dedica el 72% de su tiempo de palabra a los hombres y el 28% a las mujeres. También ha suprimido espacios monográficos dedicados a la cultura popular. La obsesión política de que solo salga el alcalde y sus seguidores está haciendo mucho daño a una televisión que debería ser de todos”, señala el viceportavoz municipal socialista.

Silva también señala que Onda Algeciras requiere de "continuas y cada vez mayores aportaciones del Ayuntamiento" y según han comprobado los socialistas, este mes, a través de un decreto de Alcaldía, se ha dado de baja una partida presupuestaria dedicada a movilidad urbana para darle a la televisión local 239.000 euros. "Este tipo de operaciones se están convirtiendo en habituales cada año", afirman los socialistas.