El PSOE registra 30 alegaciones a los presupuestos del Ayuntamiento de Algeciras de 2024

Algeciras/El grupo municipal socialista de Algeciras ha registrado este miércoles una batería de 30 alegaciones a los presupuestos municipales para 2024, que tuvieron su aprobación inicial a finales del mes de mayo. Así lo ha comunicado la secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, en una rueda de prensa junto con el secretario de organización y viceportavoz, Fran Fernández, en la que ambos han detallado algunas de estas propuestas.

Entre ellas se encuentra la solicitud de una auditoría sobre el grado de cumplimiento de las empresas concesionarias, dado que “a la vista está” que hay servicios que vienen recogidos en los pliegos y que no se están prestando como deberían. Como ejemplos, según el PSOE, la ausencia de desbroces y el estado selváticos de parques como el de Cortijo Vides, entre otros.

Los socialistas entienden que uno de los principales problemas que plantean estos presupuestos es que "no están equilibrados y no se basan en gastos ni ingresos reales, tal y como pide el Ministerio de Hacienda, sino en previsiones infladas que luego no se cumplen", lo que acaba generando más y más deuda, y que el dinero público acabe siendo “para pagar intereses y para los despilfarros a los que nos tiene acostumbrados el alcalde, pero no para prestar los servicios en condiciones ni para resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos”.

En lo que respecta a las inversiones, Arrabal subraya que estas suponen tan solo el 2% del presupuesto y que, en el caso concreto del Plan de Asfaltado viario, apenas se prevén 26.889 euros, una cantidad “ridícula” que lleva a los socialistas a reclamar que se incremente dicha partida, así como a pedir que llegue a todas las barriadas.

En materia de empleo, los socialistas consideran que una ciudad como Algeciras, con una tasa de desempleo del 26.21%," no se puede permitir suprimir una partida destinada a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, que estaba dotada con 150.000 euros que no llegaron a ejecutarse", y que desde el PSOE se pide incrementar hasta 500.000 euros, ampliándola a otras franjas de edad.

El PSOE pide que igualmenet que suba hasta 500.000 euros la partida destinada al Plan de Accesibilidad, con el objetivo de que llegue a todas las barriadas.

Cacharritos caros en la Feria Real

Arrabal ha pedido que para la próxima Feria se abarate el precio de las atracciones infantiles y juveniles, porque “que los cacharritos hayan estado a 5 y 6 euros por viaje es una pasada”, y algo a lo que no pueden hacer frente muchas familias. Asimismo, desde el PSOE se considera que para la próxima Feria debería haber una caseta para el disfrute de jóvenes menores de edad, “chicos y chicas de 14 y 15 años que se quedan en tierra de nadie, porque la Ley les prohíbe entrar en establecimientos donde se venda alcohol” .

La portavoz socialista considera un “fracaso” que haya habido “casetas y calles echarcadas de aguas malolientes” y ha mostrado varias imágenes al respecto, "máxime después de la obra acometida en el parque feria Antonio Quintero, lo que ha provocado también las quejas de muchos ciudadanos".

Respuesta municipal

La concejal de Hacienda, María Solanes (PP), ha explicado que el gobienro local está "sorprendido con la falta de respeto del PSOE, con el que hemos mantenido varios contactos y reuniones para explicarles el presupuesto municipal". Tienen toda la información y no plantean en dichos encuentros ningún reparo, pero después presentan unas propuestas sin fundamento para enmarañar la gestión de este equipo de gobierno”, asegura.

La delegada municipal mantiene que “el PSOE no dejó en buenas condiciones económicas el Ayuntamiento de Algeciras, ya que el despilfarro, el descontrol y la desidia hacia la ciudadanía fueron los ejes transversales de su gestión, donde Rocío Arrabal era mano derecha del alcalde socialista". El colofón de todo, añadió, fue "la mayor subida de impuestos de la historia de Algeciras, o también llamado catastrazo, que los ciudadanos rechazaron en las urnas”.

Solanes insta al PSOE de Algeciras a tener "seriedad y rigor", afirmando que “la secretaria local socialista debería dar la cara por los desmanes que se cometieron cuando ella era miembro del gobierno local; heredamos un Consistorio quebrado sin dinero ni para pagar la gasolina de los vehículos municipales, y ahora pretenden dar unas lecciones que ni ellos saben ni quieren conocer, ya que lo único que les importa es torpedear y la gestión municipal, puesto que son expertos en crear bulos, alimentarlos y justificar sus sueldos, pero lo que es trabajar por Algeciras nada de nada”.