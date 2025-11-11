El PSOE reclama inversiones en La Piñera y califica de "propaganda" los 2 millones previstos por la Junta

La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, se ha hecho eco del malestar vecinal en el barrio de La Piñera por la falta de limpieza y otros servicios públicos esenciales que se suma al "lamentable estado de deterioro" en el que se encuentran calles y aceras. "Un ejemplo más del abandono que sufren ésta y otras barriadas de la ciudad, a las que Landaluce sigue dando la espalda después de más de 14 años en la Alcaldía", según Arrabal.

Tras una nueva visita a la zona, acompañada por directivos de la asociación de vecinos Puerto Blanco, así como por el secretario de Participación Ciudadana, Alfonso Guerrero, y otros miembros de la ejecutiva local socialista, Arrabal ha calificado de “doloroso” el estado de abandono en el que se encuentran las viviendas sociales y muchas zonas del barrio. "Pese a la falsa imagen que intenta vender la propaganda del gobierno local de Landaluce", según Arrabal.

“Landaluce es un alcalde que vive al margen de la realidad, a base de propaganda, de parcheos y de anuncios repetidos que nunca terminan de hacerse realidad, como vuelve a ocurrir ahora también con el barrio de La Piñera, anunciando 2 millones de euros en inversiones que no son nuevos, sino que son los mismos que dejaron de invertir hace tres años, y de los que los vecinos, además, se tienen que enterar por la prensa”, ha explicado Arrabal.

La Junta acaba de adjudicar por 2.006.891 euros las obras de reurbanización de los espacios públicos de la barriada de La Piñera, en Algeciras. Esta actuación, con financiación del Programa Feder Andalucía 2021-2027, beneficiará a las 256 viviendas de promoción pública situadas en esta zona.

Frente a esta inversión prevista, el PSOE ha incidido en el "evidente deterioro de servicios públicos básicos, como la recogida de basuras o el transporte público, así como con las aceras rotas, las calles llenas de socavones, árboles sin podar, maleza sin desbrozar y proliferación de roedores" que no reciben respuesta municipal.