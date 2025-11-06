La Junta de Andalucía adjudica por más de dos millones las obras de reurbanización de La Piñera en Algeciras

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha adjudicado por 2.006.891 euros las obras de reurbanización de los espacios públicos de la barriada de La Piñera, en Algeciras. Esta actuación, con financiación del Programa Feder Andalucía 2021-2027, beneficiará a las 256 viviendas de promoción pública situadas en esta zona.

El proyecto se ejecutará conforme al convenio suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Algeciras, por el que la Consejería de Fomento asume la financiación, licitación y contratación de las obras, mientras que el Consistorio será responsable de la redacción del proyecto y la dirección técnica. El plazo de ejecución previsto es de 12 meses y la adjudicación es 400.000 euros inferior al precio base de licitación (2,4 millones).

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha subrayado la relevancia de esta iniciativa, considerada una Operación de Importancia Estratégica, destacando que “el objetivo del Gobierno de Juanma Moreno es avanzar en mejoras no sólo en el parque público, sino también en su entorno”.

La actuación se enmarca en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis) y contempla la renovación integral del viario público, zonas verdes y peatonales de ocho calles del barrio: Guadiaro, Eresma, Híjar, Adaja, Esla, Henares, Tajuña y Paseo del Cigüela. En total, se intervendrá en 32 edificios que albergan ocho viviendas cada uno.

Las obras incluirán trabajos de pavimentación, jardinería, reparación de infraestructuras, mejora de la accesibilidad y renovación de las instalaciones. También se incorporarán medidas para reforzar la calidad medioambiental, con actuaciones en materia de agua, energía, gestión de residuos y protección de la biodiversidad.

Dentro de las actuaciones previstas, AVRA acometerá la reparación de las redes de saneamiento y abastecimiento, la renovación del alumbrado exterior y la instalación eléctrica, así como mejoras en la señalización viaria y en la red de riego.

Esta reurbanización se completará con otra intervención complementaria en el municipio, destinada a la rehabilitación de 84 viviendas públicas situadas en las calles Pedro Romero y Ubrique, con una inversión adicional de más de 280.000 euros. Esta última actuación también se enmarca en la Estrategia ERACIS y cuenta con financiación del Programa Feder Andalucía 2021-2027.