El PSOE de Algeciras exige un plan de choque para mejorar el servicio de autobuses urbanos

El PSOE de Algeciras exige al alcalde, José Ignacio Landaluce, un plan de choque para mejorar el servicio de autobús urbano, que según los socialistas se encuentra en "condiciones deplorables, ya denunciadas anteriormente tanto por los socialistas como los usuarios de este transporte".

La formación señala que desde hace meses "son muchos los algecireños que se quejan del servicio de autobuses, que en numerosas ocasiones han sufrido averías, como se ha denunciado en redes sociales, provocando grandes retrasos".

“Llevamos meses insistiendo en la necesidad de mejoras en este servicio. Necesitamos nuevos autobuses capaces de realizar los trayectos, especialmente para las líneas 4 y 3, La Granja-Hospital y Rinconcillo, respectivamente, que han sido de las más denunciadas, la primera de ellas provocando que personas mayores lleguen tarde a citas médicas”, señala el concejal socialista Daniel Moreno.

Por ello, los socialistas solicitan que haya mecánicos también los fines de semana, pues “las averías son el pan de cada día en el servicio de buses”, indica Moreno.

A ello se suma la mayor afluencia de usuarios que utilizan el transporte público en estas fechas especialmente para ir a la playa. Razón por la que desde el PSOE solicitan un refuerzo en las líneas 2 y 3 que conectan la ciudad con Getares y Rinconcillo.

El PSOE señala que la plantilla de trabajadores ya advirtió de que con la finalización del estado de alarma y la llegada del buen tiempo se vería incrementado el número de usuarios. "Esto se ha comprobado el fin de semana pasado que se vieron desbordados con una afluencia considerable, especialmente en las línea de los servicios de playas", destacan los socialistas.

“Las quejas por las averías y falta de autobuses las están sufriendo los usuarios y recibiendo los conductores, cuando no es responsabilidad de estos la situación actual de la que debe hacerse cargo el equipo de gobierno. La municipalización de este servicio significa hacerse responsable de él, no solo la foto y el titular del momento. Es necesario un plan de choque que implique mayor frecuencia de las líneas de playa, mecánicos los fines de semana y otras actuaciones en aires acondicionados y motor. Además de la actualización salarial que no se ha hecho desde enero y se están acumulando las cantidades”, concluye Daniel Moreno.