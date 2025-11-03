El PSOE de Algeciras pide a la Junta “inversiones, no confrontación” para el Campo de Gibraltar

La secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, ha lamentado las declaraciones del consejero de Andalucía Exterior, Arturo Bernal, sobre la reciente visita de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al Campo de Gibraltar, y ha reclamado al Gobierno andaluz “menos confrontación y más inversiones reales” para la comarca.

Arrabal ha considerado “desafortunadas” las palabras del consejero, que indicó que el Gobierno "vuelve a acudir al Campo de Gibraltar sin ofrecer medidas tangibles ni soluciones efectivas”, y las ha atribuido a “un profundo desconocimiento” de la realidad de la comarca, así como al “hecho evidente” de que en el PP “no soportan que las buenas noticias para esta comarca vengan siempre del Gobierno de Pedro Sánchez”.

“Para cinismo político y deslealtad institucional, los de Moreno Bonilla, que se empeña una y otra vez en recurrir a la confrontación, ahora mandando al consejero Bernal a meterse con la ministra Montero, para intentar tapar la ausencia de inversiones reales y palpables de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar”, ha manifestado la dirigente socialista.

La parlamentaria ha recordado que la ministra de Hacienda visitó el pasado viernes la sede de la Mancomunidad para anunciar nuevas inversiones y firmar un convenio de 7,2 millones de euros destinado a todos los municipios de la comarca. “Mientras tanto —ha añadido Arrabal— seguimos sin saber nada de las 112 medidas que la Junta anunció para paliar los efectos del Brexit, y que se quedaron en un cajón”.

Arrabal ha puesto en valor las inversiones “reales” del Gobierno de España en la comarca “en materia de infraestructuras, tanto viarias como ferroviarias e hidráulicas”, frente a los “presupuestos ficticios” de la Junta, “con partidas repetidas año tras año que luego no se ejecutan”. “Lo que el Campo de Gibraltar necesita es colaboración institucional y proyectos concretos, no una estrategia de confrontación política que solo busca tapar la falta de gestión del Gobierno andaluz”, ha subrayado la parlamentaria algecireña.