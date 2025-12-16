El PSOE exige a Susana Pérez Custodio que aclare la veracidad de los mensajes sobre presunto acoso sexual en Algeciras

La vicesecretaria de Acción Política del PSOE de Algeciras, Isabel Beneroso, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por la concejala del PP y presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, en relación a la denuncia a la que se enfrenta el alcalde y senador, José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. El PSOE considera que estas declaraciones se produjeron para “tapar” presuntas situaciones de acoso sexual y abuso de poder.

La dirigente socialista considera que, después de todo este tiempo, “la señora Pérez Custodio sólo debería responder a una pregunta, y esa pregunta es la que tiene que ver con la veracidad del contenido de los pantallazos. Es decir, si son ciertos o no los hechos que se relatan en esas conversaciones de WhatsApp, entre ella y otras dos compañeras del Partido Popular”.

Beneroso ha lamentado la “respuesta” dada por Pérez Custodio y le ha recordado que “falta de ética sería utilizar esas conversaciones y otras supuestas grabaciones para obtener supuestos beneficios mediante amenazas de denuncia, como también sería falta de ética haber supuestamente utilizado fondos públicos para tapar esa situación… Y falta de ética es lo que tendrían todos y cada uno de los colaboradores necesarios para que, en una campaña de blanqueamiento, se impida el esclarecimiento de los hechos denunciados, que son, por otro lado, vox populi, y que ya salían en las grabaciones del caso Algesa”.

Por otra parte, la dirigente socialista recuerda a la edil del PP que, si quiere acusar a alguien de “instrumentalizar” todo lo ocurrido, donde debe dirigir sus críticas es hacia la derecha. “Queremos recordar que los wasaps se hacen públicos por parte de un activista político de extrema derecha, y que esas conversaciones las generan tres miembros del PP, y entonces miembros del gobierno local de Landaluce, y que se reciben de miembros de ese gobierno local del PP y de un teniente de alcalde de dicho gobierno”.

Beneroso recuerda que “en ningún momento ninguna de las implicadas han negado la veracidad de esas conversaciones, que se producen en un grupo de WhatsApp, y que quedaron registradas en pantallazos con un fondo de pantalla con el perrito de una de ellas”.

Por último, la dirigente del PSOE de Algeciras reitera a Pérez Custodio que “la única respuesta que cabe a estas alturas es aclarar si es cierto o no lo que se habla en esos wasaps, que, además, hacen referencia a comportamientos de otras compañeras de Corporación, así como a miembros del Partido Popular en la provincia de Cádiz”.