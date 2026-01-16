El PSOE enviará nuevas pruebas al TSJA cuando admita la querella de Landaluce contra Arrabal

La secretaria local del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, mantiene su intención de ampliar la denuncia, archivada por la Fiscalía del Tribunal Supremo, contra el alcalde, José Ignacio Landaluce, con nuevas pruebas de la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual. Esas mismas pruebas, asegura, no tendrá "inconveniente" en remitírselas también al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cuando admita la querella presentada contra ella por el regidor por calumnias e injurias graves.

Lo ha reiterado este viernes después de que el regidor popular haya afirmado en rueda de prensa que continuará con sus acciones judiciales contra la socialista e incluso que el TSJA ya ha admitido su querella. El PSOE se pregunta cómo lo sabe si la querellada todavía no ha recibido notificación alguna al respecto. En cualquier caso, cuando lo haga, no tendrá inconveniente en "colaborar con la Justicia", han confirmado fuentes socialistas, y enviar al alto tribunal andaluz la misma documentación que aportó y la que está pendiente de entregar a la Fiscalía del Supremo. "Lo que queremos es eso, colaborar con la Justicia, que se investigue y se sepa toda la verdad", asegura el PSOE de Algeciras.

El jueves 15 de enero se conoció que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia interpuesta por el Partido Socialista el pasado diciembre contra el alcalde de Algecira por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual cometidos en el ejercicio de su cargo. El PSOE aclara que el fiscal "no ha dicho que Landaluce sea inocente ni culpable, simplemente que de momento no entra a investigar". "En cualquier caso, desde el Partido Socialista de Algeciras reiteramos lo que hemos venido diciendo en los últimos días: que vamos a ampliar la denuncia, aportando a la Fiscalía del Tribunal Supremo los nuevos medios de prueba que aparecieron con posterioridad al registro de nuestra denuncia, tal y como nos indica el propio Fiscal en su escrito", concluyen.

Jurídicamente, existen dos vías para tratar de reabrir el asunto. Por un lado, cabe la posibilidad de un recurso de queja ante la Fiscalía General del Estado que vaya acompañada de nuevos elementos, como el PSOE ha anunciado que pretende hacer, o bien acudir directamente al Tribunal Supremo y presentar nuevamente una denuncia sin pasar por la Fiscalía.