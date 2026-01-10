El PSOE insiste en que el PP de Algeciras se somete a Landaluce tras su baja en el partido

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha insistido este sábado en la "estrambótica situación política" que atraviesa el Ayuntamiento de Algeciras tras formalizarse la baja del alcalde, José Ignacio Landaluce, como miembro del PP. Una decisión que califica de "farsa orquestada" por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Para Cornejo, resulta "insostenible e incoherente" que Landaluce abandone las siglas del partido pero mantenga el bastón de mando con el apoyo de los 15 concejales populares.

“Estamos ante una farsa de Moreno Bonilla, que es quien ha decidido la sumisión del PP de Algeciras y de sus concejales a un alcalde denunciado por presunto acoso sexual”, ha asegurado el dirigente socialista, subrayando la "complicidad palmaria" tanto del presidente andaluz como del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. Cornejo considera "lamentable" que, en lugar de tomar cartas en el asunto y dignificar la institución, la dirección del PP haya optado por "mirar hacia otro lado" y mantener a Landaluce mediante un encaje político que "no engaña a nadie".

El secretario de Organización ha sido tajante al señalar que la ciudad de Algeciras "no se merece un alcalde en estas circunstancias" y ha recordado que el PP cuenta con votos suficientes para haber procedido al reemplazo del regidor. “¿Qué ha pasado para que el líder del PP andaluz obligue a su grupo municipal a someterse a Landaluce? Moreno Bonilla tiene que dar explicaciones de inmediato: o está de parte de que se sepa la verdad o pretende enterrar unos hechos presuntamente delictivos”, ha interpelado.