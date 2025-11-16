El PSOE de Algeciras exige a Landaluce una limpieza urgente de imbornales

El grupo municipal del PSOE en Algeciras ha reclamado al alcalde, José Ignacio Landaluce (PP), una intervención inmediata para limpiar los imbornales de la ciudad después de que varias zonas de Algeciras quedaran anegadas tras un intenso chubasco que tuvo lugar este sábado por la tarde. La portavoz socialista, Rocío Arrabal, ha denunciado la “falta de previsión” del gobierno local y ha instado a destinar los 2 millones de euros de este año, recibidos del Ministerio de Hacienda para obras hidráulicas, íntegramente a mejorar la recogida de pluviales.

Arrabal ha compartido la indignación de los vecinos, que han difundido en redes sociales fotos y vídeos de calles inundadas y alcantarillas atascadas, especialmente en barrios como Rinconcillo, San José Artesano, Los Alamillos, la Colonia de San Miguel y la avenida Virgen del Carmen. “Durante estos años no se han hecho bien las cosas”, ha afirmado, y ha exigido que el gobierno local actúe de manera urgente y prioritaria en las zonas más vulnerables.

La portavoz socialista ha recordado que, pese a la recepción de hasta 10 millones de euros para obras hidráulicas en los últimos años, "no se han ejecutado las intervenciones más necesarias, no se limpian los imbornales y no se ha avanzado en la segunda fase del colector de la Cuesta del Rayo". “Lo único que han hecho ha sido subirnos el recibo del agua”, ha denunciado Arrabal.

La dirigente del PSOE ha criticado además la ausencia de Landaluce en las zonas afectadas: “No hay ninguna foto del alcalde con los vecinos del Rinconcillo, mientras que los propios ciudadanos han documentado la situación en sus redes sociales y grupos de WhatsApp, demostrando que es falso que Algeciras no se inunda cuando llueve”.

Arrabal ha advertido que el retraso en la limpieza de imbornales y alcantarillas, así como la falta de inversión en personal y maquinaria, "aumentan el riesgo de inundaciones y evidencian la necesidad de que el Ayuntamiento se ponga de una vez las pilas”.