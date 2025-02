El PSOE pide la dimisión de Jacinto Muñoz por el insulto a Rocío Arrabal y el PP lo achaca a la "crispación" de los socialistas

Algeciras/La Ejecutiva Local del PSOE de Algeciras ha mostrado este lunes su “indignación” y todo su “apoyo y solidaridad” a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, por el insulto recibido en el Pleno ordinario de febrero por parte del portavoz del Grupo Popular y teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, del que pide su “dimisión o cese”. El portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular, Javier Vázquez, ha achacado la salida de tono de su compañero al clima de "crispación" que los socialistas, y más concretamente su portavoz, "mantiene durante los debates plenarios". Según justifica, esta "tensión provocada por Arrabal llevó a sacar de quicio a uno de los miembros del equipo de Gobierno, produciéndose incluso un desafortunado comentario del que pidió disculpas de inmediato y que retiró en ese mismo momento", explica el Ayuntamiento en una nota de prensa.

PSOE

“Es usted muy fea para mirarla”, dijo Muñoz a Arrabal, a la que previamente le había espetado: “No tienes vergüenza”. La directiva del PSOE de Algeciras ha hecho público su “total apoyo, respaldo y afecto” hacia su secretaria general y portavoz en el Ayuntamiento, así como de su agradecimiento a cuantos le han hecho llegar su solidaridad, tanto directamente como a través de las redes sociales, donde el vídeo con los insultos de Muñoz ha generando cientos de comentarios tanto de militantes socialistas como de ciudadanos en general, en los que se reprueba el comportamiento “machista”, “vergonzoso” y “fuera de lugar” del dirigente del PP.

El PSOE de Algeciras considera también “lamentable” el “silencio” del alcalde de Algeciras y presidente local del PP, José Ignacio Landaluce, que en ningún momento llamó al orden a su compañero de partido, así como las “risitas nerviosas” de algunos de los concejales del PP, que “tampoco estuvieron a la altura de las circunstancias”.

Apelando asimismo a la “responsabilidad política” y al “respeto a las instituciones y a todos/as sus representantes, también a los de la oposición, en el ejercicio de las funciones de fiscalización y control del gobierno que tienen encomendadas”, desde la Ejecutiva Local Socialista se pide también “la dimisión” o, en su defecto, el “cese” de Jacinto Muñoz, así como una disculpa pública que “ya está tardando”.

“Un dirigente político incapaz de responder a la crítica política con argumentos, sino únicamente con el insulto y las faltas de respeto, como el señor Muñoz ha demostrado ya de manera reiterativa en varios plenos, y en éste último especialmente, no puede continuar ni un minuto más representando a un grupo político de la Corporación algecireña”, ha señalado en nombre de la Ejecutiva Local del PSOE su secretario de Organización y viceportavoz municipal, Fran Fernández, que ha lamentado también el “arcaico tufillo machista” que en su opinión destilan las palabras del portavoz del PP, ya que “está claro que el señor Muñoz no hubiera utilizado esa expresión tan despectiva para atacarnos a mí o cualquier otro adversario varón de la Corporación; las alusiones al físico son algo que todavía hoy, en los tiempos que corren, se sigue utilizando como arma arrojadiza contra las mujeres, y eso dice mucho de la falta de talante democrático de un político que parece que todavía no se ha enterado de que estamos en el siglo XXI”.

PP

"Ante la provocación constante a través de las constantes acusaciones, insultos y falsedades que Arrabal esgrime una y otra vez a lo largo de todas las sesiones plenarias, es muy difícil mantener la compostura", subraya el equipo de Gobierno popular en una nota de prensa. "Si bien es nuestra obligación no caer en todas estas provocaciones, la tergiversación de la información que el Partido Socialista maneja a la perfección, y las muchas horas de debate, consiguen acabar con la paciencia de cualquiera llegando a recurrir a un desafortunado comentario coloquial", añade.

El Ayuntamiento asegura que cualquiera que asista a un Pleno puede comprobar que "la provocación no es el arma del equipo de Gobierno, cuyos componentes tienen que soportar comentarios que no quedan reflejados en las actas por producirse fuera de micrófono". Afirma que es habitual escuchar a Rocío Arrabal rproferir expresiones tales como 'mentirosa', 'manipuladora', 'trae el recibo de tu padre', 'te pagan por trabajar' o 'que te he dicho que me mires'".

"La senda de Arrabal está calando en el seno de su grupo político, como pudimos comprobar el pasado viernes, cuando uno de sus miembros, haciendo un comentario machista hacia una de nuestras concejales, la delegada de Urbanismo a la que acusó de tener 'complejo de inferioridad'. Esta actitud de desprecio hacia las concejalas no es un hecho aislado, puesto que es habitual en comisiones y reuniones", reza la nota del Ayuntamiento, que concluye afirmando que la llegada de Arrabal a la portavocía del Grupo Municipal Socialista ha significado "un negativo cambio histórico en la política local y en el desarrollo de los plenos, donde nunca jamás se habían visto gestos, imágenes y comentarios tan negativos como los que venimos soportando desde el equipo de Gobierno".