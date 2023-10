El PSOE de Algeciras denuncia que parte de la deuda municipal con proveedores es de 22 millones de euros

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Algeciras califica de “demoledor y preocupante” el último informe trimestral de morosidad municipal, relativo al tercer trimestre del año, que recoge que una parte de la deuda con proveedores asciende ya a más de 22 millones de euros, unos 2 más que en el trimestre anterior. Además, denuncia el PSOE, también se ha incrementado significativamente el periodo medio de pago, que se sitúa ahora en 201 días, 66 más que en el trimestre anterior.

"Según puede leerse en dicho informe oficial, los pagos realizados por el Ayuntamiento en el tercer trimestre de 2023 han sido de unos 8,4 millones de euros, entre gastos corrientes en bienes y servicios, inversiones y pagos por operaciones comerciales, y tan sólo el 0,49% de ellos, poco más de 41.000 euros, se ha producido dentro del período legalmente establecido", indican los socialistas.

En cuanto a las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, la cantidad asciende a algo más de 22,4 millones de euros (22.461.619,57 euros) de los cuales, sólo el 29,86% (algo más de 6,7 millones de euros) corresponde a facturas enmarcadas dentro del período legal de pago.

"Esta es la realidad de los documentos, la que refleja la documentación aportada por la Tesorería Municipal, y las matemáticas no admiten discusión, por mucho que desde el gobierno municipal de Landaluce se empeñen en negar lo evidente", advierte el viceportavoz socialista, Fran Fernández, que lamenta que, como recoge el referido informe de morosidad, que pasará el próximo viernes por el pleno del Ayuntamiento, "la deuda de las arcas municipales siga aumentando, así como los intereses de demora".

"Damos por hecho que, una vez más, volverán a echar la culpa de su nefasta gestión económica a la herencia recibida, pero la fecha de las facturas demuestra que esa cantinela es rotundamente falsa, y que no por mucho repetir una mentira, ésta se convierte en verdad”, señala el viceportavoz socialista, recordando que "no es ésta tampoco la única mentira esgrimida en los últimos tiempos por el PP algecireño". “También dijeron en campaña que no se iban a subir los impuestos, y la realidad ha demostrado que no era verdad, que sólo estaban ganando tiempo para intentar tener un mejor resultado electoral”, ha añadido Fernández.

“Sabemos que es mucho pedir, pero en el PP deberían ser capaces de hacer un mínimo de autocrítica, porque es que, además, ni siquiera pueden justificar que estén invirtiendo en mejorar los servicios públicos, ni en hacer más habitable una ciudad que presenta muchísimas carencias en cosas básicas, como la limpieza, el transporte público, o el estado de calles y aceras, mientras ellos siguen gastando dinero en los caprichos del alcalde y en montar una administración paralela con hasta 23 cargos de confianza, para comprar silencios y voluntades”, sentencia el PSOE.