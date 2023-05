El PSOE denuncia desperfectos en la reforma del parque María Cristina y el PP afirma que ha cumplido con Algeciras

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Algeciras, Rocío Arrabal, ha denunciado que las obras del parque María Cristina han dejado desperfectos sin arreglar tras ocho meses y pedirá que se justifique, “hasta la última factura”, lo que ha costado en realidad el “lavado de cara”. Por su parte, el alcalde y candidato del PP, José Ignacio Landaluce, afirma que con esta reforma su formación “ha vuelto a cumplir uno de sus compromisos adquiridos con la ciudadanía”.

Para Arrabal, el resultado de las obras no refleja los 1,7 millones de euros en los que en su día se cifró el proyecto y ha detallado algunos de los desperfectos detectados, como el suelo en los accesos a los aseos, "que sigue siendo el mismo de antes, y que está levantado y agrietado en algunas partes". La candidata socialista también señala que no se ha eliminado una especie de isleta con el bordillo roto ubicada en el lateral más próximo a Fuerzas Armadas y que las farolas no han sido sustituidas, como anunció Landaluce, sino que solo se ha cambiado la parte superior.

Arrabal también lamenta la desaparición del jardín de bonsáis o que no se advierta de que el agua de las fuentes ornamentales no es potable.

Landaluce ha recordado que el parque fue inaugurado en el año 1834 y que, desde al menos hace un siglo "jamás se había visto sometido a una remodelación tan importante".

El alcalde señala que se han plantado 135 unidades entre árboles y palmeras de gran porte y han sido colocadas 16.000 plantas ornamentales entre diferentes tipos de helechos, palmeras de porte bajo, tapizantes, aromáticas, trepadoras, bulbos y de temporada. Además, indica que se han pavimentado 8.650 metros cuadrados de superficie con pavimento continuo natural estabilizado, los aseos han sido totalmente reformados, 51 farolas han pasado a tener luces led y hay 35 fuentes ornamentales y siete de agua potable, se han renovado 47 bancos y 65 papeleras, además de la renovación de todas las canalizaciones y redes.