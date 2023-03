El PSOE de Algeciras denuncia que Landaluce oculta los datos económicos de la web municipal

El PSOE de Algeciras se compromete a implantar un gobierno transparente, ampliando, mejorando y haciendo cumplir la Ordenanza Municipal sobre Transparencia y Acceso a la Información, que “existe desde 2016, pero que actualmente no se cumple”, si cuenta con la confianza mayoritaria de la ciudadanía en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Así lo ha indicado este viernes la secretaria general socialista y candidata a la Alcaldía, Rocío Arrabal, que sigue dando a conocer algunos de los compromisos más destacados de su programa electoral.

“Actualmente, y desde hace años, Landaluce incumple la ordenanza municipal, que ya era una ordenanza de mínimos, ocultando datos en la web del Ayuntamiento, entre ellos, cómo no, los datos económicos, que son los que más le interesa que no conozca la ciudadanía”, ha lamentado Arrabal, que considera que "la falta de transparencia que caracteriza al actual alcalde y a su gobierno municipal" no sólo es algo “muy preocupante” en una democracia, sino también “una absoluta falta de respeto a los vecinos y vecinas de Algeciras”.

La alcaldable socialista recuerda que desde el año 2015 los ayuntamientos españoles se encuentran obligados, por la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, a cumplir con una serie de obligaciones legales, entre ellas, la de tener actualizados los datos que se publican en la página web, y, dentro de ella, en el denominado Portal de Transparencia.

“Sin embargo, la realidad es que los últimos datos económicos subidos al portal web del Ayuntamiento de Algeciras son del 2016, justo el año en que se aprobó la ordenanza, y que desde entonces es papel mojado, porque llevan más de seis años sin actualizarlos. ¿Qué ha pasado?”, ha advertido Arrabal, recordando que “curiosamente, fue en esa fecha cuando comenzó a subir la deuda, así que el alcalde, en vez de dar explicaciones, optó por ocultar los datos, y fin del problema”.

La alcaldable socialista considera “inaudito” que en el Portal de Transparencia municipal no se actualice con la debida fluidez el contenido de los plenos, ni de las comisiones, desde hace años, a pesar de ser una información pública, que los ciudadanos tienen derecho a conocer. Tampoco se publica en dicha web el orden del día de las sesiones de la Junta de Gobierno y otros órganos municipales, previamente a su celebración, a pesar de que la ordenanza lo recoge. “La transparencia debe ser una ventana abierta a través de la cual los vecinos y vecinas puedan conocer el detalle de la gestión municipal, analizarlo y obtener sus propias conclusiones… Pero claro, esto no le conviene al alcalde, y como no le conviene, pues no se hace”, ha advertido también la dirigente socialista.

Arrabal ha recordado que la transparencia no sólo reconoce el derecho a saber que asiste a la ciudadanía en una democracia, sino que es una “exigencia” que opera en un doble nivel: como herramienta de lucha contra la corrupción, y también como herramienta de prevención de la corrupción.

La alcaldable socialista considera que la web del Ayuntamiento debe ofrecer información sobre la actividad política de toda la Corporación municipal, y no ser utilizada como herramienta de propaganda, ni como escaparate al servicio únicamente del alcalde o los concejales del equipo de gobierno. “La ciudadanía tiene derecho a estar informada, a través de este portal, de la actividad de todos los grupos políticos que les representan, por lo que la sección de noticias no puede limitarse a informar únicamente de las andanzas del alcalde y su equipo de gobierno. Estamos hablando de la web de todo el Ayuntamiento, no del partido o partidos políticos que en ese momento estén gobernando, y eso es algo que también debería cambiar”, ha añadido.