El PSOE de Algeciras celebra que el Ayuntamiento "rescate por fin" la memoria de Manuel Sánchez Arcas en el mercado Torroja

El PSOE de Algeciras celebra que este lunes "se vaya a dar cumplimiento, por fin, a una parte de la moción sobre Memoria Histórica" que el grupo municipal socialista llevó al pleno del Ayuntamiento el pasado 28 de enero, y por la que se reclamaba, entre otras cosas, un reconocimiento para el coautor del Mercado Torroja, el arquitecto algecireño Manuel Sánchez Arcas, mediante la inclusión de su nombre en una placa para "rescatarle del olvido al que le condenó la dictadura franquista".

"Este lunes, por fin, se va a hacer justicia con este algecireño al que, junto con el ingeniero Torroja, debemos este magnífico edificio que es nuestro mercado municipal, y cuyo nombre intentaron borrar para siempre de la Historia los vencedores del Golpe de Estado de 1936, como hicieron con tantos otros”, ha señalado en las últimas horas la secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, que asistirá al acto previsto a las 11:00, junto con otros compañeros de Corporación y miembros de la ejecutiva local socialista, entre ellos Luis M. García, secretario de Memoria Democrática e impulsor de la moción, defendida en el pleno por la concejala Ana Jarillo y aprobada por la Corporación, hace ya siete meses. El alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, descubrirá la placa, según ha confirmado el Ayuntamiento este domingo.

Moción, sostiene Arrabal, que "incluía otros puntos cuyo cumplimiento sigue estando pendiente, como la puesta en valor del paraje de Las Pantallas como Lugar de Memoria, iniciando los trámites oportunos para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, para su mejor conocimiento, conservación y difusión", y "un reconocimiento público, a través del proyecto Stolpersteine, para Francisco de la Rocha, Manuel Sáez Ayala y Andrés Sánchez Zambrana, algecireños que perdieron la vida en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Dicho proyecto consiste en la colocación de unos pequeños bloques de cemento de forma cúbica en una de cuyas caras se graban a mano los datos de la víctima de ese campo de exterminio nazi (nombre, fecha de nacimiento, datos de la deportación y fecha de fallecimiento o liberación)", recuerda el PSOE.

Además, la portavoz socilista señala que la moción aprobada también incluía pedir a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar que acordara “el inicio de los trámites necesarios para rendir un merecido homenaje a los 30 campogibraltareños que fueron represaliados en los campos de concentración nazis entre 1940 y 1945”.

“En definitiva, el acto de este lunes es una buena noticia que celebramos, aunque llegue con meses de retraso, pero no nos puede hacer olvidar que todavía quedan compromisos pendientes que el gobierno local de Landaluce tiene guardados en un cajón”, ha advertido la dirigente socialista, que ha recordado también que "no es la primera vez que el Ayuntamiento de Algeciras, bajo el mandato del PP, tarda en dar cumplimiento a lo que se acuerda en el Salón de Plenos, ni tampoco es la primera vez que dicha tardanza tiene que ver con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática".