Algeciras devolverá la memoria al arquitecto Manuel Sánchez Arcas con una placa en el mercado Ingeniero Torroja

En Algeciras, los edificios también guardan secretos. El mercado Ingeniero Torroja, con su cúpula prodigiosa que durante tres décadas fue la mayor del mundo, se levantó como símbolo de modernidad en los años treinta, pero lo hizo incompleto en la memoria: durante demasiado tiempo se mencionó solo a Eduardo Torroja Miret, el ingeniero, mientras que el arquitecto que le dio forma, Manuel Sánchez Arcas, quedaba relegado al silencio.

Este lunes 1 de septiembre, a las 11:00, ese silencio quedará roto. Una placa instalada en la plaza de abastos recordará para siempre al madrileño como coautor de la obra. La decisión la adoptó el Pleno municipal en enero, a propuesta del PSOE y con el impulso de Javier Ortega, después de que un artículo publicado en Europa Sur en mayo de 2024 reclamara su nombre en letras visibles. Fue la concejala Ana Jarillo quien defendió la moción dentro del marco de la Memoria Democrática, aprobada con los votos en contra de Vox.

No es solo una corrección en la historia local, sino también un acto de justicia. “La concepción, la forma y la distribución de los espacios, como corresponde a un arquitecto, fue obra de mi abuelo”, explicaba a este periódico Alvar Haro Sánchez, nieto materno de Sánchez Arcas, quien no podrá asistir al acto de este lunes por compromisos laborales. Su testimonio reabre la biografía de un creador que firmó con Torroja obras vanguardistas como la Central Térmica de la Ciudad Universitaria de Madrid —premiada con el Nacional de Arquitectura en 1932— y que, tras la Guerra Civil, fue condenado al exilio y al olvido.

Vista parcial de la plaza Nuestra Señora de la Palma y del Mercado Ingeniero Torroja. Fotografía tomada en torno al año 1955.

El arquitecto borrado

Republicano convencido, afiliado al Partido Comunista, colaborador de Juan Negrín, Sánchez Arcas se convirtió en un nombre incómodo para el régimen franquista. Perdió su título, sus cargos y su país. Dejó tras de sí hospitales, laboratorios, edificios singulares y aquel mercado de Algeciras cuya cúpula hoy sigue impresionando a arquitectos de medio mundo. En 1939, cuando la plaza de abastos empezaba a respirar vida, él cruzaba los Pirineos rumbo al destierro.

Vivió en Moscú, en los Urales, en la Varsovia devastada por la guerra, en Berlín Oriental. Organizó congresos, diseñó hospitales, colaboró con Picasso y Paul Éluard. Y aun así, en España apenas quedó rastro de su nombre. “Si lo hubieran atrapado, lo habrían condenado a muerte”, recuerda su nieto. Murió en 1970, sin poder regresar, enterrado en un cementerio civil de la capital germana.

El nombre de Sánchez Arcas regresará así al lugar donde estuvo desde el principio: en el frontispicio de una obra que revolucionó la técnica y la estética de su tiempo. En el mercado de Algeciras, al fin, una placa pondrá palabras a esa ausencia.