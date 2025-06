El PSOE carga contra la gestión del Algesa y vota en contra de las cuentas de 2024

Algeciras/El PSOE de Algeciras ha mostrado este lunes su rechazo a la gestión municipal en la empresa pública Algesa al votar en contra de las cuentas del año 2024 que este lunes han sido analizadas por el consejo de administración. El Ayuntamiento de la ciudad se ha limitado a indicar que con la celebración del consejo de la empresa (y de otras sociedades municipales) "se da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital" sin aportar ni una sola cifra o balance de gestión.

Para los socialistas, Algesa sigue plagada de presuntas irregularidades que perjudican gravemente a los vecinos de una ciudad “llena de contenedores de basura rotos, llena de maleza y roedores, más sucia que nunca y con un transporte público claramente deficiente”.

La portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, ha denunciado que ha recibido apenas nueve folios de la auditoría contable realizada pese a detectarse en ella “riesgos significativos”. Arrabal ha acceso al documento íntegro y ha criticado la “opacidad” con la que, bajo su criterio, el gobierno local del PP gestiona esta empresa municipal.

“Ya no es sólo que nos nieguen información, también sobre los procedimientos que esta empresa tiene abiertos ante la Oficina Antifraude, sino que ese oscurantismo va unido a una gestión desastrosa, que está causando un claro perjuicio a nuestra ciudad, pese al esfuerzo de una plantilla sobrecargada de trabajo y al esfuerzo que realizan los ciudadanos, pagando de su bolsillo el impuestazo Landaluce, para luego no recibir unos servicios públicos en condiciones. Todo no se arregla con préstamos o con subidas de impuestos, hay otra manera de gestionar que conlleva una racionalización de los recursos, y que Landaluce, que sigue entretenido con su propaganda y con sus cosas, está claro que es incapaz de aplicar”, ha valorado Arrabal.

Los socialistas han cargado contra el “rodillo” de la mayoría absoluta del PP utilizado para “ocultar información a la oposición". "¿Qué tienen que esconder? ¿Cuáles han sido los pasos realizados para solventar las deficiencias detectadas por la auditoría? La mayoría absoluta no es un cheque en blanco para hacer y deshacer lo que le dé la gana. Antes o después tendrá que dar explicaciones, ante la ciudadanía y ante la Justicia”, ha concluido.