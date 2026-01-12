El PSOE de Algeciras advierte que el Ayuntamiento debe más de 6 millones de euros a proveedores

La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha expresado este lunes su "preocupación" al asegurar que el Ayuntamiento ha empezado el año "con más de 6 millones de euros en facturas a proveedores pendientes de aprobar". Arrabal sostiene que el gobierno local, "aún presidido por José Ignacio Landaluce, sigue enfrascado en la campaña iniciada en 2025 para seguir intentando limpiar la muy deteriorada imagen" de su ex compañero y ex dirigente del PP, "denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y acoso sexual".

“La relación de facturas que ha pasado este lunes por Hacienda demuestra que la economía del Ayuntamiento de Algeciras no está saneada, ni mucho menos, porque los números son los que son y no mienten, diga lo que diga la propaganda del alcalde y de los concejales que le siguen rindiendo obediencia y pleitesía”, ha señalado la portavoz del grupo municipal socialista al término de la Comisión de Hacienda de este lunes, la primera de 2026.

Arrabal ha advertido que han pasado por dicha comisión más de 6 millones de euros en facturas a proveedores a distintos meses de 2025, "junto a otras de los tres años anteriores, 2024, 2023 y 2022", que “Landaluce tenía todavía guardadas en un cajón”, por lo que “la realidad demuestra que el año no está cerrado, y que todavía hay facturas de servicios públicos básicos, como parques y jardines, alumbrado y playas, que tienen que pasar Hacienda y más adelante por junta de gobierno, para su aprobación”.

Relacionado El Ayuntamiento de Algeciras abona tres millones de euros a proveedores antes de cerrar el año

La socialista recuerda que el gobierno dirigido por Landaluce “presume sin pudor de tener una supuesta hucha de 40 millones de euros pero siguen teniendo a las barriadas como las tienen desde hace 14 años, completamente abandonadas, y a toda Algeciras sucia, con los contenedores de basura rotos, los imbornales atascados y provocando inundaciones, las calles y aceras con boquetes, las instalaciones deportivas a oscuras y otros servicios básicos, como el transporte público, que no funcionan como deberían”.

Para la dirigente del PSOE, con comisiones como la de este lunes, "queda demostrado quién miente en Algeciras y todo para tapar las vergüenzas de un alcalde cuestionado por su propio partido y cuya gestión, después de 14 años, sigue sin ser eficiente ni responsable, al contrario, refleja una gran falta de control del dinero público que nos ha llevado a un endeudamiento desemedido, a pesar de haber subido los impuestos, y a tener un Ayuntamiento sin capacidad inversora y con problemas de estabilidad financiera que afectan negativamente a la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas… En definitiva, que con Landaluce y su incapacidad, Algeciras no levanta cabeza”, dice Arrabal en un comunicado.

En cuanto a las últimas afirmaciones de la concejala delegada de Hacienda, María Solanes, sobre el IBI, la líder de los socialistas algecireños la ha instado a “dejar de mentir” y a dar explicaciones “convincentes”, en vez de dedicarse a seguir propagando bulos y ocurrencias. “Si fuera cierto lo que dice la señora Solanes, los ciudadanos lo notarían en sus recibos, y es justo al revés. Además, ¿por qué en la documentación del Plan Presupuestario 2026-2028, que fue aprobada por el pleno de Algeciras el pasado mes de abril, viene recogido un aumento de los ingresos por recaudación de impuestos y tasas? ¿Por qué pasan de una previsión de 7 millones de euros de ingresos por ese concepto a 12 millones en 3 años? ¿Es que estaban acaso intentando engañar al Ministerio de Hacienda? ¿O están engañandio a los ciudadanos? Porque los datos son los que son”, ha advertido la portavoz del principal grupo de la oposición.