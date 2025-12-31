El Ayuntamiento de Algeciras abona tres millones de euros a proveedores antes de cerrar el año

El Ayuntamiento de Algeciras ha hecho efectivo el pago de tres millones de euros a proveedores correspondientes a servicios prestados durante los meses de octubre y noviembre, una medida que refuerza el compromiso municipal con el cumplimiento de sus obligaciones económicas y el mantenimiento de la estabilidad financiera.

La teniente de alcalde delegada de Hacienda, María Solanes, ha señalado que el ejercicio económico de 2025 “va a terminar como empezó, cumpliendo con el compromiso de hacer efectivo el pago a proveedores”, subrayando la línea de gestión marcada por el equipo de Gobierno desde el inicio del mandato.

Solanes ha recordado que el propio alcalde, José Ignacio Landaluce, anunció esta misma semana el pago anticipado de los dos últimos préstamos bancarios que mantenía el Ayuntamiento, por un importe cercano a los tres millones de euros, un paso más en la estrategia de reducción de la deuda municipal.

La responsable del área económica ha avanzado, además, que el año próximo comenzará con nuevas medidas en esta misma dirección, ya que la próxima Comisión de Hacienda incluirá en su orden del día el pago de otros seis millones de euros a proveedores, procedentes de la incorporación de crédito aprobada el pasado lunes.

Este nuevo desembolso permitirá seguir normalizando los plazos de pago y garantizar la liquidez de las empresas y profesionales que trabajan con el Ayuntamiento, contribuyendo al dinamismo económico local.

El Consistorio también ha destacado que Algeciras ha sido una de las primeras administraciones en cumplir con el Real Decreto-ley del Gobierno central que regula la subida salarial del 2,5 % a los empleados públicos, con carácter retroactivo desde enero.

“El decreto fue firmado a principios de diciembre y esta misma semana el incremento se ha abonado junto a las nóminas”, ha explicado Solanes, quien ha agradecido de forma expresa el esfuerzo realizado por los trabajadores del Área Económica municipal “en un momento de especial carga de trabajo”.

Con estos datos, el Ayuntamiento defiende la buena salud de las cuentas municipales, fruto —según Solanes— de un esfuerzo sostenido por reducir deuda, cumplir los compromisos de pago y mantener un presupuesto ambicioso.

En este sentido, la edil ha asegurado que el equipo de Gobierno seguirá “invirtiendo en las personas, en bienestar social, en infraestructuras, en seguridad y en limpieza, para dar respuesta a las necesidades de una ciudad como Algeciras y al proyecto de ciudad respaldado por los vecinos”.